Claudia Sheinbaum, presidenta de México, decretó que la Jornada de Reforestación sea cada segundo domingo del mes de agosto cada año.

Esto tras su participación en el inicio de la Jornada Nacional de Reforestación 2026, desde Santiago Xalitzintla, en el estado de Puebla.

Jornada de Reforestación será cada segundo domingo de agosto por decreto de Claudia Sheinbaum

El domingo 9 de agosto, la presidenta Sheinbaum encabezó el inicio de las acciones correspondientes a la Jornada Nacional de Reforestación 2026.

Ante estos hechos, manifestó que su intención es decretar al segundo domingo del mes de agosto como el día de la Jornada Nacional de Reforestación para todos los años.

Con ello, Sheinbaum instó a los mexicanos a reforestar todos los puntos cardinales del país, incluyendo a zonas importantes como desiertos y selvas.

De esta manera también se garantiza la participación de los 32 estados del país, buscando velar por los ecosistemas y la recuperación de espacios verdes que existen en cada uno de ellos

“Invitamos a todas y a todos los mexicanos a sumarse a esta gran Jornada de Reforestación. Y que el segundo domingo de agosto lo decretemos como la Jornada Nacional de Reforestación todos los años, para que reforestemos desde el norte hasta el sur, desde el este hasta el oeste, desde los desiertos hasta la selva”. Claudia Sheinbaum

La meta de la Jornada de Reforestación 2026 será plantar 6.6 millones de árboles y diversas plantas, abarcando un aproximado de 32 mil hectáreas a lo largo de todo el territorio de México.

La intención será que con ediciones posteriores, la meta de árboles y plantas que se siembren aumenten significativamente.