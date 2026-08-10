Este lunes 10 de agosto de 2026, la CDMX será escenario de diversas marchas y concentraciones protagonizadas por estudiantes, aspirantes de la UNAM, trabajadores, jubilados y comerciantes.

Las movilizaciones se realizarán en cinco alcaldías que son Coyoacán, Iztapalapa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Azcapotzalco, con demandas que van desde temas educativos y laborales hasta sociales.

Entre ellas destaca la protesta de aspirantes de la UNAM frente a la Biblioteca Central, así como la concentración del SITUAM en la UAM Iztapalapa.

¿Dónde y a qué hora serán las movilizaciones y marchas de este 10 de agosto de 2026?

Este lunes 10 de agosto de 2026 se tienen previstas diversas marchas y concentraciones en CDMX, principalmente relacionadas con demandas estudiantiles, laborales y sociales.

Entre las movilizaciones destaca la concentración de aspirantes seleccionados de todos los planteles de la UNAM, quienes se reunirán a las 12:00 horas frente a la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria, en Coyoacán.

Aspirantes de la UNAM protestarán por examen de admisión

Hora: 12:00 horas.

Lugar: Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en Circuito Escolar de Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

Motivo: Aspirantes seleccionados de todos los planteles de la UNAM exigirán que se respeten los resultados del examen de admisión a licenciatura correspondiente al proceso 2026, realizado en línea.

Además, manifestarán su rechazo a la aplicación de un examen de control, anunciado después de una reunión entre autoridades universitarias y la Comisión Técnica de la UNAM.

SITUAM se concentra en la UAM Iztapalapa

Hora: 10:00 horas.

Lugar: Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Iztapalapa, ubicada en avenida San Rafael Atlixco número 186, colonia Leyes de Reforma 1a. Sección, alcaldía Iztapalapa.

Motivo: Integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM) solicitarán un dictamen suscrito por un Director Responsable de Obras para permitir la reapertura del Edificio L, correspondiente a la Biblioteca del plantel, que resultó afectado durante el sismo de 2017.

Grupo de Acción por los Derechos Humanos dará conferencia

Hora: 12:00 horas.

Lugar: Restaurante Tierra Dentro, ubicado en Milán número 22, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Motivo: El Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social ofrecerá una conferencia de prensa para informar los detalles y razonamientos relacionados con el cambio de las medidas cautelares impuestas a una mujer acusada por el homicidio de su hijo ocurrido en julio de 2005.

Jubilados del IPN exigirán pagos pendientes

Hora: 12:00 horas.

Lugar: Secretaría de Administración del Instituto Politécnico Nacional (IPN), en el cruce de Miguel Bernard y avenida Miguel Othón de Mendizábal, colonia La Escalera Zacatenco, alcaldía Gustavo A. Madero.

Motivo: Los jubilados exigirán el pago de gratificaciones y finiquitos pendientes desde 2024 para quienes continúan en espera.

También solicitarán reparación del daño por los retrasos y garantías de no repetición para el personal en activo que se jubile.

Alumnos de la UPIITA tendrán mesa de diálogo

Hora: 16:00 horas.

Lugar: Auditorio de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA), ubicado en avenida Instituto Politécnico Nacional número 2580, colonia La Laguna Ticomán, alcaldía Gustavo A. Madero.

Motivo: Alumnos consejeros sostendrán una mesa de diálogo con autoridades de la UPIITA para abordar la denuncia presentada por Canal Once sobre los daños y el desorden encontrados en su archivo histórico y videoteca tras la recuperación de sus instalaciones en el Casco de Santo Tomás.

Comerciantes de mercados públicos se reunirán en Clavería

Hora: 18:00 horas.

Lugar: Mercado Clavería, ubicado en Irapuato número 62, colonia Clavería, alcaldía Azcapotzalco.

Motivo: El Movimiento Plural de Comerciantes de los Mercados Públicos de la Ciudad de México abordará la violencia gubernamental, además de informar sobre una reciente reunión con la Secretaría de Gobierno.

También tratarán la postura de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Director de Abasto, así como los avances en la recolección de firmas para dos iniciativas ciudadanas que serán presentadas.