La presidenta Claudia Sheinbaum anteló que próximamente compartirá un decreto y planteamiento de ley por la transparencia de información.

Según los argumentos de Claudia Sheinbaum, este decreto será para que en procesos judiciales y de seguridad nacional no se revelen datos.

La presidenta aseguró que esto no intervendrá en la transparencia que la dependencias del gobierno deben tener por ley.

Claudia Sheinbaum anuncia nuevo decreto de transparencia sobre seguridad nacional

En la conferencia del pueblo de hoy 3 de agosto de 2026, Claudia Sheinbaum anunció que publicará un decreto sobre la transparencia en seguridad nacional.

La presidenta dijo que será en la conferencia de mañana -4 de agosto- donde ahondará más sobre el tema de la transparencia con Raquel Buenrostro, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, explicando de qué se trata de forma más puntual.

“El objetivo es que solo aquello que realmente es de seguridad nacional o que esté en proceso judicial no pueda darse a conocer”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Sin embargo, explicó que este decreto de transparencia no llevará a que dependencias no den a conocer los datos que por ley deben ser de conocimiento público.