La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) cuestionó la intervención de Luisa Alcalde en la presentación de los nuevos lineamientos en defensa de los derechos de las audiencias.

José Antonio García, presidente de la CIRT, señaló que Luisa Alcalde no tenía la competencia legal para presentarlos, sino que lo tuvo que haber hecho la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

“En la mañanera apareció la consejera jurídica dando una explicación que, desde mi punto de vista pues no le corresponde a ella, porque quien emite estos lineamientos es la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y, de acuerdo con la le,y quien los saca a consulta pues es la propia comisión”. José Antonio García, presidente del consejo de la CIRT

Luisa Alcalde presenta lineamientos para proteger los derechos de las audiencias (MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM / Mario Jasso)

CIRT señala falta de competencia de Luisa Alcalde para presentar lineamientos de derechos de las audiencias

En entrevista con López-Dóriga, el presidente del consejo de la CIRT afirmó que los nuevos lineamientos de derechos de las audiencias debieron ser presentados por la CRT, pues tiene la facultad para emitirlos y someterlos a consulta.

José Antonio García señaló que no le correspondía a Luisa Alcalde, consejera jurídica de la presidencia, dar explicaciones sobre estos lineamientos, por lo que se han desatado especulaciones y tensiones en el sector.

La CIRT expresó preocupación porque Luisa Alcalde detalló un proceso ambiguo respecto a las sanciones y multas económicas. Aseguró que la redacción actual de los lineamientos podría dar pie a la censura.

Mientras que la presentación oficial sugiere un esquema más punitivo, José Antonio García sostuvo que las sanciones solo deben aplicar según el artículo 295, que se limita únicamente a dos casos:

No nombrar defensores de las audiencias No emitir un código de autorregulación.

La postura de la CIRT es buscar un equilibrio que garantice los derechos de las audiencias sin vulnerar la libertad de expresión ni la libertad editorial de los medios de comunicación.