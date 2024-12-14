Un grupo reducido de soldados de Estados Unidos va a entrar México durante los primeros días del 2025 debido a una razón que en la Cámara de Senadores se conoce.

El ingreso de los militares de Estados Unidos a territorio mexicano, fue aprobado por el pleno del Senado de México durante la sesión ordinaria que se celebró el martes 10 de diciembre.

Pero, ¿cuál es la razón por la cual en el 2025 entrarán a México los soldados de Estados Unidos? Te contamos todos los detalles de la petición que fue avalada por los senadores.

Senado de México (Graciela López Herrera/Cuartoscuro)

Por esta razón los soldados de Estados Unidos entrarán a México en 2025

Durante los días del 27 de enero al 27 de marzo de 2025, un grupo de soldados del ejército de Estados Unidos van a ingresar a México con el permiso de las autoridades federales.

Así lo determinó el pleno del Senado de México durante la sesión que celebró el pasado 10 de diciembre, cuando aprobó una petición que presentó la Comisión de Defensa Nacional.

Se trata de un dictamen a través del cual la titular de dicha comisión, la senadora Ana Lilia Rivera, solicitó el ingreso de un grupo de 11 soldados de Estados Unidos a territorio mexicano.

En ese sentido, la Cámara de Senadores refirió que participarán en actividades de adiestramiento para “fortalecer la capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales” de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Lo anterior debido a que los militares, apoyarán a las fuerzas armadas mexicanas en su preparación, con miras a que cumplan su misión de “salvar la seguridad y soberanía nacional”.

Al explicar la razón de la entrada de los elementos, dijo que se espera que se incremente la competitividad cooperativa y fortalezcan las capacidades tácticas de ambas naciones.

Además, dijo que con el acto de colaboración en materia de seguridad, se abonará al fortalecimiento de las relaciones y lazos de amistad que existen entre México y Estados Unidos.

En torno a ello, Ana Lilia Herrera aseveró que la entrada de los soldados de Estados Unidos en el 2025, subraya el compromiso de México “con la construcción de una agenda internacional”.

Soldados de Estados Unidos (Pexels)

Soldados de Estados Unidos ya habían entrado a México

Cabe destacar que el ingreso de los 11 soldados de Estados Unidos a México que se dará en 2025, no será la primera ocasión que militares de dicho país ingresen a territorio nacional.

Del 8 de abril al 17 de mayo de 2024, otro equipo de 11 elementos castrenses del ejército de Estados Unidos entró a México para realizar las mismas tareas de cooperación bilateral.

Así ocurrió debido a que desde el 2023, el hoy ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) propuso que se diera inicio a un intercambio constante entre México y Estados Unidos.

Por ello, desde entonces se ha realizado año con año, la entrada de los solados de Estados Unidos y durante el 2025 se dará continuidad a la medida que planteó el ex presidente.