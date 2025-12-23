El Senado de México abrirá un periodo extraordinario en enero de 2026 para discutir varios asuntos; aquí te compartimos cuáles son los temas clave.

Acorde a lo informado, la Comisión de Marina del Senado de la República convocó a reunión extraordinaria el próximo 5 de enero de 2026, a fin de discutir y votar lo siguiente:

Autorizar el ingreso de tropas estadunidenses para adiestramiento en México

Salida de militares mexicanos hacia Estados Unidos

Ingreso de militares estadounidenses sería para participar en evento organizados en México

El vicecoordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, explicó que una vez que la comisión apruebe los dictámenes, la Comisión Permanente debe autorizar el periodo extraordinario para realizarse antes del 19 de enero de 2025.

Militares de Estados Unidos (Cortesía)

Desde el 17 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió autorización al Senado de la República para el ingreso de elementos de Navy SEAL´s y del 7mo. Gpo. de Fuerzas Especiales de la Marina de los Estados Unidos.

El objetivo de su ingreso, justificó la presidenta, es para que los agentes participen en el evento denominado "Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales".

En caso de que sea autorizado, el evento será realizado en diferentes sedes:

Cuartel General de la Unidad de Operaciones Especiales en Donato Guerra, en Estado de México

En el Centro de Capacitación Especializado de Infantería de Marina en Champotón, en Campeche

En el Mando Naval de Ciudad del Carmen, en Campeche

Si el ingreso es aprobado, entrarían a México 29 efectivos estadounidenses, distribuidos entre 19 miembros pertenecientes a Navy SEAL´s y otros 12 pertenecientes del 7mo. Grupo de Fuerzas Especiales.