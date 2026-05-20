Un trabajador de 62 años de edad murió la tarde del 20 de mayo tras caer de una escalera de cinco metros en el Museo Nacional de Antropología del INAH, en la Ciudad de México.

El accidente ocurrió mientras realizaba labores de poda en las áreas verdes, cuando una rama se rompió y provocó que la escalera cediera.

Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron su muerte en el lugar el 20 de mayo de 2026.

La Fiscalía de la CDMX inició una investigación, mientras se indagan posibles omisiones en medidas de seguridad del recinto cultural.

Reportan accidente en el Museo Nacional de Antropología; trabajador cae de escalera y muere

De acuerdo con los primeros reportes, el trabajador de 62 años murió mientras realizaba labores de poda en las áreas verdes del Museo Nacional de Antropología.

El accidente se dio debido a que una rama se rompió y lo golpeó, provocando que la escalera cediera.

Museo Nacional de Antropología (Especial)

La terrible caída del empleado del Museo Nacional de Antropología le causó la muerte instantánea.

Paramédicos de la Cruz Roja se presentaron para atender la emergencia; no obstante al revisar al trabajador, confirmaron que no contaba con signos vitales.

A su vez, peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acudieron al lugar de los hechos con la intención de realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar la carpeta de investigación correspondiente.

Hasta el momento, el Museo Nacional de Antropología no ha emitido ningún comunicado en sus canales oficiales para informar sobre el lamentable accidente.

Informes preliminares señalan que el trabajador no contaba con el equipo adecuado para realizar sus actividades de poda, por lo que se indagarán omisiones en las medidas de seguridad.