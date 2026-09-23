Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México pide entender por qué los mexicanos no quieren tener hijos antes de crear políticas públicas.

“Hay que entender sociológicamente, con psicología social, todas las especialidades, exactamente qué está pasando en los jóvenes que hoy deciden no tener hijos o solo tener un hijo, muchas veces las mujeres trabajamos, ahora más y entonces deciden las mujeres tener hijos más grandes, en fin son muchos fenómenos, hay que analizar qué está pasando y entonces ya podemos ver qué hacemos como país.” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Desde su conferencia mañanera del pueblo, la presidenta señaló que se han realizado varias políticas por otros Gobiernos para incrementar la población alrededor del mundo, sin embargo, no todas han tenido éxito.

Las declaraciones de la presidenta Sheinbaum se dan después de la publicación de la última encuesta del INEGI que muestra una desaceleración demográfica, en especial en la Ciudad de México (CDMX), donde se reportan tasas de 0.8% de nacimientos.

Sheinbaum augura que cada vez en México habrá menos niños y niñas

Con este decrecimiento en las tasas de natalidad en México hasta la última encuesta del INEGI, la presidenta Sheinbaum augura que cada vez en el país habrá menos niños y niñas.

“Es un tema relevante porque por ejemplo (...) 5.8 por ciento de la población en México tiene de 0 a 4 años, pero es mucho menor que la de 0 a 9 años, ¿qué es lo que va a pasar?, que cada vez habrá menos niños y niñas.” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Explicó con base a los datos del INEGI que ya hay una tasa de población muy reducida, lo que hizo que la edad promedio de las y los mexicanos de 29 años a 32 años.

Señaló que tener estos datos, son relevantes para la planeación y también entender porque las familias hoy, muchas tienen hijos más tarde, o por qué deciden no tener hijos.

Sheinbaum asegura que decrecimiento poblacional no es exclusivo de México

Por otra parte, la presidenta Sheinbaum señaló que este fenómeno del decrecimiento poblacional no es exclusivo de México, debido a que es una tendencia que experimentan otros países como Estados Unidos, China por políticas internas y otras regiones del mundo como Europa, dónde dicho fenómeno ocurre desde hace tiempo.

“No es algo exclusivo de México es algo que en Europa inició desde hace tiempo, Estados Unidos también tiene una reducción, China tiene una reducción, ahí lo hicieron a propósito, tomaron decisión hace tiempo de que solo se podía tener un hijo y tienen otros problemas pero es muy relevante el resultado.” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Pese a estos resultados, la presidenta Sheinbaum destacó que en México hay 130 millones 911 mil 314 mexicanos, según la última encuesta del INEGI que también muestra otros factores que afectan a la población mexicana como el desplazamiento y sus causas .