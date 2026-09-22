La Encuesta Intercensal 2025 del INEGI reveló que el promedio nacional de hijos por mujer descendió de 1.9 a 1.2 en cinco años, reflejando un cambio demográfico acelerado.

La CDMX registra la tasa más baja con 0.8, muy por debajo del nivel de reemplazo poblacional de 2.1, mientras que Chiapas encabeza con 1.8. Mientras que algunas zonas rurales mantienen niveles ligeramente superiores, las áreas urbanas muestran una tendencia hacia familias mucho más pequeñas.

La encuesta intercensal también muestra que México alcanzó 130.9 millones de habitantes, con una edad mediana de 32 años y un incremento en la migración internacional.

CDMX registra la tasa más baja de hijos por mujer en México, revela el INEGI (@mario_campa / X )

INEGI revela que la CDMX registra la Tasa Global de Fecundidad más baja de todo el país

Encuesta del INEGI reveló que la Ciudad de México (CDMX) registra la Tasa Global de Fecundidad más baja de todo el país, ubicándose en 0.8 hijas e hijos por mujer.

La cifra de la CDMX se posiciona marcadamente por debajo del promedio nacional, el cual cayó a 1.2 en 2024. Asimismo, se encuentra muy lejos del nivel de reemplazo poblacional, fijado en 2.1 hijos por mujer.

La CDMX ocupa el último lugar nacional de fecundidad. Las entidades que le preceden en el extremo inferior son:

Querétaro (1.1)

Estado de México (1.1)

Yucatán (1.1)

Quintana Roo (1.1)

Hidalgo (1.1)

Morelos (1.1)

Baja California (1.0)

En contraste, las tasas más altas se ubican en:

Chiapas (1.8)

Guerrero (1.6)

Durango (1.5)

Zacatecas (1.5)

Pese a tener la tasa de natalidad más baja por mujer, la CDMX se mantiene como la segunda entidad con mayor población total del país, alcanzando los 9.1 millones de habitantes (solo por detrás del Estado de México con 17.5 millones).

En la encuesta del INEGI, la CDMX destaca también por ser una de las tres entidades con mayor concentración de residentes nacidos fuera del país, junto con Baja California y Chihuahua.

La baja tasa en los principales centros urbanos responde a la postergación de hitos como la emancipación del hogar, el matrimonio y la maternidad entre las generaciones jóvenes.

Pese a que la Tasa Global de Fecundidad nacional cayó, México alcanzó 130.9 millones de habitantes

La Encuesta Intercensal 2025 del INEGI reveló datos clave sobre la demografía, el envejecimiento y la migración en México.

México alcanzó una población total de 130,911,314 habitantes, lo que representa un incremento de casi 5 millones de personas en comparación con los datos de hace cinco años.

Con esta cifra, el país se ubica en el lugar 11 entre las naciones más pobladas del mundo. El 51.9% de la población son mujeres y el 48.1% son hombres.

La mitad de la población tiene 32 años o menos, registrando un aumento respecto a los 29 años reportados en 2020. Actualmente, 1 de cada 10 personas en México tiene 65 años o más.

Las tres entidades federativas con mayor número de residentes son:

Estado de México: 17.5 millones de habitantes

Ciudad de México: 9.1 millones de habitantes

Jalisco: 8.6 millones de habitantes

En 2025 residían en el país casi 1.2 millones de personas nacidas en el extranjero, lo que equivale a un aumento de 147,000 personas respecto a 2020.

El 57.1% proviene de Estados Unidos, seguido de Venezuela (6.5%), Cuba (5.3%) y Guatemala (4.7%).

Entre 2020 y 2025, se estima que 1.2 millones de personas que vivían en México cambiaron su residencia hacia otro país. De ese total, 150,752 personas fueron registradas como migrantes de retorno.