Durante su conferencia mañanera de este martes 23 de septiembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum destacó que el 41.4% de hogares en México reciben programas sociales.

“41.4% de hogares en México reciben al menos un programa del gobierno, puede ser estatal o federal”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Esto tras las cifras reveladas en la más reciente Encuesta Intercensal del INEGI, que detalla que en la proporción de hogares al menos una persona recibió recursos de programas públicos aumentó 16.4 puntos porcentuales entre 2020 y 2025.

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