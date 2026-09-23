Sheinbaum destaca aumento de cobertura de salud y afiliaciones al IMSS-Bienestar

Claudia Sheinbaum resaltó el notable incremento en la cobertura sanitaria de la población mexicana que muestra la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI.

Los datos destacan que el acceso total a servicios de salud alcanzó un 86.6%, impulsado principalmente por el crecimiento en las afiliaciones al IMSS e IMSS-Bienestar.

Estas cifras reflejan un cambio en la metodología de medición del INEGI, la cual ahora considera tanto la afiliación formal como el reconocimiento de acceso ciudadano.

Claudia Sheinbaum resaltó el incremento en la cobertura de salud y afiliaciones al IMSS-Bienestar

Durante la conferencia del Pueblo del miércoles 23 de septiembre, Claudia Sheinbaum resaltó las estadísticas de cobertura social y salud en los hogares mexicanos según la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI.

Claudia Sheinbaum destacó el aumento de cobertura de salud y es que la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI mostró los siguientes resultados:

IMSS-Bienestar: Registró un incremento importante, pasando del 0.9% en 2020 al 5.2% en 2025.

IMSS: Continúa como la institución con mayor cobertura, subiendo del 48.5% en 2020 al 54.1% en 2025.

Centros de salud, hospitales e institutos públicos: Pasaron del 37.5% al 24.4%, en el contexto de la reorganización del sistema público.

ISSSTE: Incrementó ligeramente del 7.2% al 7.3%.

Otras instituciones y sector privado: La cobertura por seguro privado creció del 3.7% al 6.9%. Las afiliaciones al ISSSTE estatal pasaron a 1.2% (antes 1.4%), PEMEX/Defensa/Marina a 1.2% (antes 1.3%) y otras instituciones a 3.4% (antes 1.4%).

Tras encuesta del INEGI, Claudia Sheinbaum busca colaborar con instituciones estadísticas para optimizar la toma de decisiones públicas

La mandataria subrayó una diferencia estadística relevante entre quienes están formalmente afiliados a instituciones y aquellos que efectivamente gozan de acceso a servicios médicos.

En 2020, la población afiliada a servicios de salud representaba el 77.1%. Para 2025, la cifra de personas afiliadas o con reconocimiento de acceso se elevó al 86.6% (compuesto por un 72.5% con afiliación formal directa y el porcentaje restante con acceso reconocido).

Por su parte, la población no afiliada ni con reconocimiento se situó en 13.2%.

El censo y las encuestas del INEGI integran la pregunta sobre el reconocimiento de acceso en alineación con el proyecto de cobertura universal de salud.

La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó a la titular del INEGI y al equipo de la Agencia de Transformación Digital analizar los datos de forma más desagregada para respaldar la toma de decisiones.