Tras el asesinato de un aspirante de Morena en Lázaro Cárdenas y el ataque armado contra el alcalde de Contepec, en Michoacán, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió al Gabinete de Seguridad informar sobre ambos casos.

“Quisiera que ellos pudieran informar en las condiciones en las que se dio y quiénes eran estas personas, entonces que lo pueda informar el Gabinete” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante su conferencia mañanera del pueblo de este jueves 12 de noviembre de 2026, Sheinbaum fue cuestionada sobre los recientes hechos de violencia contra políticos en Michoacán.

Los ataques ocurrieron poco después de que el Gobierno de México presentara los avances del Plan Michoacán, a un año de su puesta en marcha.

¿Qué pasó en Lázaro Cárdenas, Michoacán? Asesinan a aspirante de Morena

De acuerdo con reportes de medios locales, Eduardo Valdovinos, político, empresario y aspirante de Morena, fue asesinado a balazos en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

El homicidio ocurrió poco después de que el aspirante participara en una cabalgata en la tenencia de Buenos Aires. Posteriormente, el empresario fue encontrado sin vida al interior de su vehículo particular.

Luego del hallazgo, elementos de la Guardia Civil acudieron al lugar. Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que abrió una carpeta de investigación para esclarecer el asesinato.

Hasta el momento, Morena no ha fijado una postura sobre el homicidio.

¿Qué pasó con el alcalde de Contepec, Michoacán? Sufre ataque armado

Por otra parte, el alcalde de Contepec, Michoacán, Eduardo Martínez, fue víctima de un ataque armado el miércoles 11 de noviembre, mientras supervisaba obras en el municipio.

Según reportes de medios locales, el presidente municipal viajaba en una camioneta propiedad del ayuntamiento cuando dos hombres a bordo de una motocicleta lo alcanzaron.

Los agresores dispararon en al menos cinco ocasiones contra el vehículo. Sin embargo, los escoltas del alcalde repelieron la agresión, lo que obligó a los atacantes a escapar.

Después del ataque, el edil fue trasladado por servicios de emergencia a un hospital, donde permanece bajo observación médica. Asimismo, cuenta con resguardo de las autoridades.

La Fiscalía de Michoacán también abrió una carpeta de investigación para esclarecer la agresión.