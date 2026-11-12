Eduardo Martínez, alcalde de Contepec, sobrevive a un atentado en Michoacán

Eduardo Martínez, alcalde de Morena en el municipio de Contepec, en el estado de Michoacán, sobrevivió a un atentado en su contra cuando supervisaba obras la mañana del miércoles 11 de noviembre.

De acuerdo con la información, sujetos armados dispararon contra su camioneta cuando transitaba por el tramo carretero ubicado entre las localidades de Cereo y Agua Caliente.

Disparan contra Eduardo Martínez, alcalde de Contepec; Fiscalía de Michoacán ya investiga

La mañana del miércoles 11 de noviembre, se reportó un ataque armado en contra de Eduardo Martínez, alcalde de Contepec, cuando supervisaba obras a bordo de una camioneta oficial.

El reporte señala que al menos dos sujetos que viajaban en una motocicleta dispararon en al menos cinco ocasiones contra el vehículo.

Tras la agresión, Eduardo Martínez fue trasladado a un hospital para su revisión médica, quedando bajo resguardo de agentes de la Fiscalía de Michoacán.

Hasta el momento se desconoce su estado de salud, toda vez que ni el municipio ni las autoridades se han pronunciado al respecto.

Por su parte, agentes de la Fiscalía de Michoacán iniciaron una carpeta de investigación por este ataque, con el fin de determinar cuáles fueron los motivos.

Eduardo Martínez si Eduardo Martínez denunció amenazas con anterioridad, así como intentos de extorsión por parte de grupos criminales, los cuales se han reportado con frecuencia en la entidad en contra de autoridades locales.