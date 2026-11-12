El Banco del Bienestar dio un paso más en su estrategia de digitalización con el lanzamiento de una nueva aplicación móvil que permitirá a los usuarios realizar diversas operaciones financieras desde su teléfono celular.

La app del Banco del Bienestar incorpora funciones como transferencias bancarias, pagos y cobros mediante códigos QR, con el objetivo de facilitar el acceso a servicios financieros sin acudir a una sucursal.

Con la app, el Banco del Bienestar busca ofrecer una experiencia más ágil y moderna para beneficiarios, comercios y usuarios que utilizan sus productos bancarios.

¿Cómo descargar la app del Banco del Bienestar?

Descargar la app del Banco del Bienestar será muy fácil solo deberás seguir estos pasos:

  • Ir a tu tienda de aplicaciones, Google Play Store para dispositivos Android o desde la App Store para dispositivos iOS
  • Instala la app en tu celular
  • Acepta los términos y condiciones de la aplicación.
  • Ingresa tu número de celular a 10 dígitos.
  • Captura los 16 números de tu Tarjeta del Bienestar.
  • Introduce el NIP que utilizas habitualmente en los cajeros automáticos.
  • Crea y confirma una contraseña segura para ingresar a la plataforma
App del Banco del Bienestar: cómo descargarla y hacer transferencias
App del Banco del Bienestar: cómo descargarla y hacer transferencias (Banco del Bienestar )

¿Cómo hacer transferencia desde la app del Banco del Bienestar?

Desde la app del Banco del Bienestar se podrán realizar dos tipos de transferencias, la de cuenta a cuenta y por QR.

Los pasos a seguir en transferencias bancarias de cuenta a cuenta en desde la app del Banco del Bienestar son:

  • Inicia sesión en la app del Banco del Bienestar con tu contraseña o huella digital.
  • Dirígete al apartado de Transferencia
  • Captura el número de cuenta Clabe o número de celular
  • Ingresa monto
  • Verifica cuidadosamente los datos en la pantalla
  • Confirma operación
  • Al finalizar la transferencia recibirás una notificación

Para realizar transferencia digitales con código QR debes seguir estos pasos:

  • Inicia sesión en la app del Banco del Bienestar con tu contraseña o huella digital.
  • Dirígete al apartado de Transferencia
  • Selecciona opción QR
  • Abrir cámara y escanea QR
  • Verifica el monto
  • Autoriza transferencia
App del Banco del Bienestar: cómo descargarla y hacer transferencias
App del Banco del Bienestar: cómo descargarla y hacer transferencias (Banco del Bienestar )

Asimismo, desde la app del Banco del Bienestar los locales y empresas podrán hacer cobro de manera digital con QR, e igualmente de manera sencilla, solo deberás hacer:

  • Inicia sesión en la app del Banco del Bienestar con tu contraseña o huella digital
  • Dirígete al apartado de transferencia
  • Selecciona general QR
  • Activa selección de QR de monto abierto
  • Ingresa concepto
  • Continuar y generará el QR de pago