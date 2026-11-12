App del Banco del Bienestar: cómo descargarla y hacer transferencias

El Banco del Bienestar dio un paso más en su estrategia de digitalización con el lanzamiento de una nueva aplicación móvil que permitirá a los usuarios realizar diversas operaciones financieras desde su teléfono celular.
La app del Banco del Bienestar incorpora funciones como transferencias bancarias, pagos y cobros mediante códigos QR, con el objetivo de facilitar el acceso a servicios financieros sin acudir a una sucursal.
Con la app, el Banco del Bienestar busca ofrecer una experiencia más ágil y moderna para beneficiarios, comercios y usuarios que utilizan sus productos bancarios.
¿Cómo descargar la app del Banco del Bienestar?
Descargar la app del Banco del Bienestar será muy fácil solo deberás seguir estos pasos:
- Ir a tu tienda de aplicaciones, Google Play Store para dispositivos Android o desde la App Store para dispositivos iOS
- Instala la app en tu celular
- Acepta los términos y condiciones de la aplicación.
- Ingresa tu número de celular a 10 dígitos.
- Captura los 16 números de tu Tarjeta del Bienestar.
- Introduce el NIP que utilizas habitualmente en los cajeros automáticos.
- Crea y confirma una contraseña segura para ingresar a la plataforma
¿Cómo hacer transferencia desde la app del Banco del Bienestar?
Desde la app del Banco del Bienestar se podrán realizar dos tipos de transferencias, la de cuenta a cuenta y por QR.
Los pasos a seguir en transferencias bancarias de cuenta a cuenta en desde la app del Banco del Bienestar son:
- Inicia sesión en la app del Banco del Bienestar con tu contraseña o huella digital.
- Dirígete al apartado de Transferencia
- Captura el número de cuenta Clabe o número de celular
- Ingresa monto
- Verifica cuidadosamente los datos en la pantalla
- Confirma operación
- Al finalizar la transferencia recibirás una notificación
Para realizar transferencia digitales con código QR debes seguir estos pasos:
- Inicia sesión en la app del Banco del Bienestar con tu contraseña o huella digital.
- Dirígete al apartado de Transferencia
- Selecciona opción QR
- Abrir cámara y escanea QR
- Verifica el monto
- Autoriza transferencia
Asimismo, desde la app del Banco del Bienestar los locales y empresas podrán hacer cobro de manera digital con QR, e igualmente de manera sencilla, solo deberás hacer:
- Inicia sesión en la app del Banco del Bienestar con tu contraseña o huella digital
- Dirígete al apartado de transferencia
- Selecciona general QR
- Activa selección de QR de monto abierto
- Ingresa concepto
- Continuar y generará el QR de pago