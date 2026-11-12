El Banco del Bienestar dio un paso más en su estrategia de digitalización con el lanzamiento de una nueva aplicación móvil que permitirá a los usuarios realizar diversas operaciones financieras desde su teléfono celular.

La app del Banco del Bienestar incorpora funciones como transferencias bancarias, pagos y cobros mediante códigos QR, con el objetivo de facilitar el acceso a servicios financieros sin acudir a una sucursal.

Con la app, el Banco del Bienestar busca ofrecer una experiencia más ágil y moderna para beneficiarios, comercios y usuarios que utilizan sus productos bancarios.

¿Cómo descargar la app del Banco del Bienestar?

Descargar la app del Banco del Bienestar será muy fácil solo deberás seguir estos pasos:

Ir a tu tienda de aplicaciones, Google Play Store para dispositivos Android o desde la App Store para dispositivos iOS

Instala la app en tu celular

Acepta los términos y condiciones de la aplicación.

Ingresa tu número de celular a 10 dígitos.

Captura los 16 números de tu Tarjeta del Bienestar.

Introduce el NIP que utilizas habitualmente en los cajeros automáticos.

Crea y confirma una contraseña segura para ingresar a la plataforma

App del Banco del Bienestar: cómo descargarla y hacer transferencias (Banco del Bienestar )

¿Cómo hacer transferencia desde la app del Banco del Bienestar?

Desde la app del Banco del Bienestar se podrán realizar dos tipos de transferencias, la de cuenta a cuenta y por QR.

Los pasos a seguir en transferencias bancarias de cuenta a cuenta en desde la app del Banco del Bienestar son:

Inicia sesión en la app del Banco del Bienestar con tu contraseña o huella digital.

Dirígete al apartado de Transferencia

Captura el número de cuenta Clabe o número de celular

Ingresa monto

Verifica cuidadosamente los datos en la pantalla

Confirma operación

Al finalizar la transferencia recibirás una notificación

Para realizar transferencia digitales con código QR debes seguir estos pasos:

Inicia sesión en la app del Banco del Bienestar con tu contraseña o huella digital.

Dirígete al apartado de Transferencia

Selecciona opción QR

Abrir cámara y escanea QR

Verifica el monto

Autoriza transferencia

App del Banco del Bienestar: cómo descargarla y hacer transferencias (Banco del Bienestar )

Asimismo, desde la app del Banco del Bienestar los locales y empresas podrán hacer cobro de manera digital con QR, e igualmente de manera sencilla, solo deberás hacer: