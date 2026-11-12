Regina Torné murió el 11 de noviembre de 2026; la Asociación Nacional de Actores confirmó la noticia, mientras distintos reportes señalaron que tenía 82 o 83 años.

La muerte de la primera actriz ocurrió en su domicilio de la Ciudad de México, aunque hasta ahora sus familiares no han revelado detalles sobre las circunstancias de la muerte.

Reconocida en cine, televisión y teatro, Regina Torné construyó una trayectoria de décadas con títulos como “Como agua para chocolate” y “Agujetas de Color de Rosa”.

¿Qué se sabe sobre la causa de muerte de Regina Torné?

Hasta el momento, no se ha confirmado la causa del fallecimiento de Regina Torné. Ni la ANDA ni los programas que difundieron la noticia ofrecieron información médica al respecto.

La actriz murió en su casa, en la capital del país. Su familia y círculo cercano mantienen en reserva los motivos del fallecimiento hasta ahora.

Regina Torné fue reconocida por su trabajo en la película Como agua para chocolate, estrenada en 1992, así como por su participación en Retrato de familia, de 1995.

En televisión participó en Agujetas de Color de Rosa y en El Chavo del 8, donde interpretó a un interés amoroso de Don Ramón.

Regina Torné (Especial )

El Centro de Teatro y Cultura Delegación Veracruz recordó que inició su carrera artística en 1962 como cantante de jazz, antes de dedicarse también a la actuación.

Su debut cinematográfico llegó en 1966 con Despedida de soltera. Posteriormente participó en producciones como Blue Demon y las invasoras y Viento salvaje, entre otros proyectos.

En 2014, Regina Torné anunció su retiro de los escenarios y comenzó una nueva etapa en Puebla, donde abrió una academia de artes escénicas.