Eduardo Valdovinos, aspirante de Morena a coordinador de la 4T en Lázaro Cárdenas, Michoacán, fue asesinado la tarde de este miércoles 11 de noviembre en una cabalgata.
De acuerdo con lo señalado, el también empresario se encontraba en una cabalgata en la tenencia de Buenos Aires, cuando sujetos armados abrieron fuego en su contra.
En redes sociales circula también el video de la cabalgata, en donde se escuchan los múltiples disparos en contra de Eduardo Valdovinos, así como la preocupación de los asistentes, quienes se alejaron del sitio.
Asesinan a Eduardo Valdovinos, aspirante de Morena a la coordinación de Lázaro Cárdenas
La tarde de este miércoles 11 de noviembre, Eduardo Valdovinos fue asesinado a balazos, mientras participaba en una cabalgata en la alcaldía de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
De acuerdo con las imágenes, hombres armados arribaron al lugar y dispararon en al menos ocho ocasiones en contra de Eduardo Valdovinos, quien quedó dentro de una camioneta negra.
Esto pese a que el aspirante de Morena estaba acompañado por un dispositivo de seguridad de al menos siete escoltas, que de momento se desconoce si serán investigados.
Tras el asesinato de Eduardo Valdovinos, las autoridades de Michoacán implementaron un dispositivo de seguridad y resguardaron la zona.
La Fiscalía General del Estado de Michoacán comenzó una carpeta de investigación, para dar con los responsables y esclarecer el móvil del homicidio, aunque no se han pronunciado al respecto.
Hasta el momento, el partido Morena en Michoacán o el aspirante a la coordinación estatal, Carlos Torres Piña, no se han pronunciado sobre el asesinato de Eduardo Valdovinos.