La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) transparentar si existen fichas rojas de Interpol contra involucrados en el caso Sinaloa.

“Sobre si existe ficha roja por parte de Interpol para los involucrados en el caso Sinaloa, solicité a la FGR transparentar esta información” Claudia Sheinbaum

Cabe recordar que este caso involucra acusaciones de autoridades estadounidenses contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y otros exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Sheinbaum pide a FGR transparentar fichas rojas de Interpol en caso Sinaloa

La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó a la FGR revelar si existen de fichas rojas de Interpol contra los involucrados en el caso Sinaloa, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya.

Durante su conferencia matutina, la Claudia Sheinbaum habló sobre Rocha Moya e informó que pidió claridad sobre las alertas internacionales derivadas de las acusaciones de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, específicamente con la célula de Los Chapitos.

Esta petición ocurre en medio de versiones contradictorias sobre las fichas rojas, pues cabe mencionar que días atrás, la propia presidenta había confirmado que Rubén Rocha Moya y otros nueve exfuncionarios sinaloenses cuentan con alertas rojas de Interpol, emitidas a solicitud de Estados Unidos tras órdenes de aprehensión.

Sin embargo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) había aclarado previamente que no existían notificaciones activas que obligaran a una vigilancia especial en México, justo en medio de la defensa de la Soberanía del país, como ha reiterado Sheinbaum en varias ocasiones.

Las fichas rojas permitirían la detención de los acusados si salen del país, pero no implican una orden de arresto inmediata dentro del territorio nacional.

La FGR investiga de forma paralela los señalamientos de la justicia estadounidense contra Rocha Moya, quien se encuentra en Sinaloa con protección de la Guardia Nacional tras una evaluación de riesgos, ha comparecido ante autoridades mexicanas sin que se haya emitido una orden de detención local en su contra.