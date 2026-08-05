Claudia Sheinbaum, presidenta de México, anunció que el nuevo sistema de alerta de huracanes para celulares ya está listo y su gobierno lo presentará pronto.

“Ya está, por cierto, la aplicación telefónica… ya la vamos a presentar… más que la aplicación el sonido en los teléfonos, la alerta…” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Así lo dijo en su conferencia mañanera de este 5 de agoosto al explicar la posibilidad de un “super niño”, más lluvias, más huracanes y más intensos en el Pacífico, y la probabilidad de sequía en el país como efectos del cambio climático en este año.

Gobierno de Claudia Sheinbaum se prepara ante intensa temporada de huracanes

Claudia Sheinbaum dijo que como parte de las acciones preventivas antes la temporada de ciclones y huracanes ya se tienen instalados los centros de Protección Civil, ello aunado a la alerta de huracanes que va a llegar mediante teléfonos celulares.

Dijo que un grupo de científicos trabaja con el Servicio Meteorológico Nacional (SME), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y diversas dependencias de manera permanente.

Esperan más huracanes y más fuertes

La temporada de huracanes 2026 inició en el Pacífico el 15 de mayo y en el Atlántico el 1 de junio. El término de la temporada para ambas cuencas se prevé para el 30 de noviembre.

Como lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, este año la actividad ciclónica esta determinada por un factor importante como lo es el fenómeno de El Niño.

Se espera que en esta temporadas se formen entre 18 y 21 ciclones en el Pacífico, que superarán el promedio y entre 11 y 15 en el Atlántico, que es una cifra que ronda el promedio histórico.

El fenómeno de El Niño no solo influye en más huracanes sino sino en su intensidad, que podría ascender a categorías 4 y 5.