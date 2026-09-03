Claudia Sheinbaum aseguró no tener testamento para sus hijos, argumentando que a su pensar se les debe heredar en vida y eso es lo que actualmente está haciendo.

La presidenta de México dijo que solo tiene una propiedad que está cercana al Estadio Azteca en la CDMX, pero que en realidad lo que busca es que sus dos hijos reciben herencia en vida.

Claudia Sheinbaum comparte detalles de su testamento; prefiere heredar en vida

En la mañanera del pueblo del 3 de septiembre de 2026, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre su testamento en el marco del Septiembre, El Mes del Testamento.

Ante ello, la mandataria dijo entre risas que aún no tiene listo su testamento tradicional, explicando que además únicamente tiene una propiedad ubicada en la CDMX.

“No tengo listo mi testamento normal. Tengo una propiedad que es un departamento de interés social en Santa Úrsula, Coapa, pegado al ex Estadio Azteca, esa es mi propiedad”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum dejó claro que si no ha realizado su testamento sobre esta propiedad es porque tiene mayor interés de heredar a sus hijos, Mariana Ímaz Sheinbaum y Rodrigo Ímaz Sheinbaum, en vida.

Como un ejemplo de su herencia en vida, la mandataria explicó que las regalías de su libro “Diario de una transición histórica” las repartió entre sus hijos.

Por otra parte, rechazó el tener “testamento político” argumentando que cuando una persona muere, lo único que se lleva “es lo que piensa la gente, su reputación”.