Andrés Manuel López Beltrán, rechazó tener vínculos con el huachicol fiscal o cualquier otra actividad delictiva.

“No estoy relacionado con ninguna actividad delictiva y ahí pues el primer juez es la conciencia. Yo estoy muy tranquilo sabiendo que no estoy involucrado en nada de eso” Andrés Manuel López Beltrán

El Secretario de Organización de Morena aseguró además que no hay ninguna prueba que lo vincule al huachicol fiscal.

Sin embargo, resaltó que se trata de ataques que no son dirigidos a él sino a su papá, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y al movimiento que representa.

“No es conmigo el tema, es con Andrés Manuel López Obrador” Andrés Manuel López Beltrán

“¿Y las pruebas?”: Andrés Manuel López Beltran rechaza vínculos con huachicol fiscal

Andrés Manuel López Beltrán señaló que no tiene ninguna empresa dedicada a la importación de gasolinas y recordó que no hay ninguna prueba que lo vincule al delito de huachicol fiscal.

Asimismo, cuestionó dónde están las pruebas de su supuesta relación con empresas de huachicol donde, según acusaciones, le han dejado ganancias por 55 mil millones de dólares.

“Dijeron que por el huachicol, al cual no pertenezco, no tengo nada que ver, que el huachicol me había dado ganancias por 55 mil millones de dólares, un billón de pesos, la mitad de la fortuna de Carlos Slim, bueno ¿y las pruebas?” Andrés Manuel López Beltrán

Sin embargo, reiteró que no está relacionado a ninguna actividad delictiva “y ahí pues el primer juez es la conciencia”.

En este sentido, dijo que está “muy tranquilo” sabiendo que no está involucrado con ninguna actividad delictiva y reiteró que no hay una sola prueba ni va a haber pruebas “porque nosotros no tenemos nada que ver”.

Además, reiteró que la “mentira que no mancha, tizna y ellos creen que con la repetición de una mentira van a manchar”, no su imagen, sino la de AMLO.

Andrés Manuel López Beltrán reitera que acusaciones en su contra son para manchar la imagen de AMLO

Andrés Manuel López Beltrán también señaló que los señalamientos en su contra por su supuesta relación con el huachicol fiscal no son para manchar su imagen sino la de AMLO y lo que representa.

“No peco de ególatra en eso. no es por mí, no es conmigo el problema, el problema es con Andrés Manuel López Obrador y con el movimiento que él encabeza, Ellos quieren manchar esa imagen” Andrés Manuel López Beltrán

De acuerdo con el hijo de AMLO, la oposición busca manchar la honestidad valiente, la austeridad republicana y “todos los argumentos y toda la fuerza de lo que representa el lopezobradorismo en este país, esa es su intención y esa es su campaña”.