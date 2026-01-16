Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum asegurara que no hay persecución política contra Ricardo Salinas Pliego, el empresario reiteró las acusaciones que interpuso contra el Estado mexicano.

A través de redes sociales, Ricardo Salinas Pliego insistió en que los procesos que ha llevado por los impuestos que le imputa el Servicio de Administración Tributaria (SAT) son, en efecto, persecución política.

“Sí es persecución política en mi contra” Ricardo Salinas Pliego

Salinas Pliego asegura que persecución política es por la crítica que hace; “todo lo demás es mentira”

Ricardo Salinas Pliego aseguró que, pese a los dichos de la presidenta, sí ha sufrido de persecución política desde el Estado, por “la crítica constante a las políticas equivocadas por parte del régimen”.

Asimismo, insistió en que lo que considera represalias desde el Estado son violatorias a sus derechos humanos y aseveró que lo demás que se diga sobre el tema “es mentira”.

“Se debe a la crítica constante de políticas equivocadas por parte del régimen. Y sí es violatoria de mis derechos humanos. Todo lo demás es mentira” Ricardo Salinas Pliego

Ricardo Salinas Pliego reitera persecución política en su contra (Ricardo Salinas Pliego/ X)

El empresario levantó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el estado mexicano por persecución y acoso, esto por las demandas del SAT por el pago de 51 mil millones de pesos por impuestos atrasados.

Claudia Sheinbaum aclara que no hay persecución contra Salinas Pliego

Durante la conferencia mañanera del 16 de enero, Claudia Sheinbaum negó que exista persecución política o violación a los derechos humanos del empresario Ricardo Salinas Pliego.

“No hay persecución política, no hay violación a ningún derecho humano sino sencillamente un requerimiento del SAT que ya la Suprema Corte de Justicia dijo que son válidos” Claudia Sheinbaum

Asimismo, recordó que el empresario ya fue notificado sobre su pago al SAT y solo resta esperar a que acuda con las autoridades correspondientes para acordar la forma de pago para los 51 mil millones de pesos que adeuda.

Esto debido a que, compartió hacia el empresario, no tiene que cubrir su deuda en un solo pago sino acordar plazos para cubrir la suma total.

Además, podría acceder al descuento de hasta el 39% a su adeudo, según lo establece la ley, si cubre el monto en tiempo y forma.