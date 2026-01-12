Pablo Gómez, titular de la comisión presidencial para la reforma electoral, reavivó el debate sobre la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) y se dijo opuesto a este principio.

Durante una entrevista con los medios, Pablo Gómez reiteró que el INE es una de las instituciones fundamentales para la soberanía del país, pero generó debate al cuestionar su autonomía.

Autonomía del INE (Especial)

Pablo Gómez cuestiona autonomía del INE, pero no su imparcialidad

Pablo Gómez cuestionó ante los medios la autonomía del INE y de otros organismos fundamentales para la soberanía de México, pues se dijo “opuesto” a este principio.

“Siempre he sido opuesto a utilizar la palabra autonomía”. Pablo Gómez

Asimismo, Pablo Gómez puso de ejemplo a las universidades que son autónomas y dijo que estas pueden decidir su gobierno, pero no están en las mismas condiciones que un órgano administrativo como el INE.

Pese a la controversia por su autonomía, Pablo Gómez resaltó que el INE debe tener independencia y ser imparcial en las resoluciones que realice, pues su participación es de suma importancia.

“Deben tener plena independencia en sus resoluciones, deben ser imparciales, deben observar la legalidad y la certeza”. Pablo Gómez

Cabe mencionar que este cuestionamiento a la autonomía del INE se da previo a que la comisión ejecutiva entregue al Congreso de Unión su propuesta para la reforma electoral.