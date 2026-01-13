En busca de que su voz sea tomada en cuenta, los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) presentaron una serie de propuestas a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.

Entre los puntos que se incluyeron en el documento, los consejeros del INE propusieron que el presupuesto del organismo se defina a partir del Producto Interno Bruto (PIB).

Consejeros del INE quieren que el presupuesto del INE esté ligado al PIB

El lunes 12 de octubre, 9 de los 11 consejeros del INE presentaron un par de documentos a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, en los que plantearon sus propuestas sobre el tema.

De acuerdo con lo informado por los mismos consejeros, en el primer documento se incluyeron un total de 241 propuestas que fueron avaladas por la mayoría de integrantes del Consejo General.

Consejeros del INE (Mario Jasso/Cuartoscuro)

En el segundo, detallaron, se presentaron otras 75 iniciativas que no recibieron el respaldo de la mayoría de consejeros pero que, se considera, también deben ser analizadas y tomadas en cuenta.

Entre las propuestas que han mencionado como las primordiales de cara a su posible inclusión en la iniciativa oficial de reforma electoral, está la de un presupuesto dinámico para el INE.

Al respecto, la consejera Carla Humphrey explicó que se propone que el presupuesto para el organismo se determine a partir del PIB, para evitar que se puedan generar recortes.

Pablo Gómez adelanta rechazo a la iniciativa de un presupuesto del INE ligado al PIB

En la reunión que se celebró para la entrega-recepción de la propuesta de los consejeros del INE sobre la reforma electoral, Pablo Gómez adelantó su rechazo a la iniciativa presupuesto ligado al PIB.

Lo anterior debido a que el presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, consideró que en su naturaleza, el planteamiento pretende poner al INE por encima de la ley.

Por ello y al resaltar que lo primordial para el INE es que mantenga independencia en sus resoluciones, dejó entrever que no se va a dar cabida a la propuesta de un presupuesto dinámico.

En tanto, los consejeros defendieron su iniciativa al señalar que la independencia y autonomía depende en gran medida del respeto presupuestal que puedan tener para operar sin cargas o presiones.