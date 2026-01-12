Ante el inicio del proceso legislativo de la reforma electoral, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, cuestionó el proyecto y llamó a incluir a la oposición.

“Pensar en una reforma que solo incluya el punto de vista de la mayoría, dejaría fuera al 46% de los mexicanos que no votaron por ellos” Kenia López Rabadán

Kenia López Rabadán llama a incluir a la oposición en reforma electoral

En su mañanera del 12 de enero, Claudia Sheinbaum dijo que se reunirá con la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral encabezada por Pablo Gómez, para revisar los tiempos legislativos.

De cara al inicio de dicho proceso, la diputada del PAN, Kenia López Rabadán, compartió un video en el que se pronunció sobre el tema y puso en tela de juicio el proyecto de reforma.

Lo anterior debido a que la presidenta de la Cámara de Diputados advirtió que una reforma electoral debe “representar a todos los mexicanos” y no solo a un sector de la población.

“Una reforma electoral tiene que representar a todos los mexicanos y no solo a aquellos que votaron por el gobierno actual” Kenia López Rabadán

Así lo sentenció y acusó que se estaría planeando que la iniciativa en la materia solo estaría velando por los intereses y preferencias de quienes “votaron por el gobierno actual”.

De mantener el sentido de la propuesta, Kenia López Rabadán alertó que se estaría dejando fuera de la discusión al 46% de los mexicanos que en las últimas elecciones votaron por fuerzas de oposición.

Por ello, la legisladora urgió al gobierno y a los partidos oficialistas a actuar con visión de estado e incluir a la oposición en el proceso de reforma electoral que está por dar inicio.

Kenia López Rabadán pide que reforma electoral ayude al avance de la democracia

Al continuar con su pronunciamiento alrededor de la reforma electoral, Kenia López Rabadán resaltó que un proyecto legislativo de esa magnitud, tiene que reforzar la democracia del país.

En torno a dicho punto, reconoció que como ocurre con todas, la democracia mexicana es perfectible, por lo que reiteró que el cambio que se quiera aplicar debe ser para avanzar y no para retroceder.

Debido a eso, la diputada aseveró que esta la oportunidad ideal para dejar una “mejor democracia” a las generaciones venideras y advirtió que desaprovechar el momento, sería una auténtica tragedia.