Ariadna Montiel, presidenta del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), bateó la propuesta del expresidente Felipe Calderón de una nueva estrategia de seguridad al señalar que es un “usurpador” y fue jefe de Genaro García Luna.

“Nosotros no hacemos “pactos” con un usurpador y jefe de García Luna; el único paco que hacemos es con el pueblo”

Ariadna Montiel dijo a Felipe Calderón que México aún padece la “herencia de su fallida guerra contra el narco” y de operativos a espaldas del pueblo como el de Rápido y Furioso.

Recordó que él era jefe de Genaro García Luna, encarcelado en Estados Unidos por vínculos con el narco, y que por el contrario, Claudia Sheinbaum ha reducido los homicidios dolosos en 49 por ciento.

Calderón señala que Sheinbaum no escuchó su propuesta

Claudia Sheinbaum dio un informe por su segundo aniversario de haber ganado las elecciones 2024. En ese contexto, Felipe Calderón recordó su propuesta el día anterior en apoyo a Maru Campos.

El expresidente dijo que hay una persecución política en contra de la gobernadora de Chihuahua y que se requiere una estrategia de seguridad que no sea política.

Por ello, pidió que la presidenta Claudia Sheinbaum convocara a todos los mexicanos a un acuerdo nacional por la seguridad con una estrategia de Estado y no partidista.

Felipe Calderón dijo este 31 de mayo tras el informe de Sheinbaum que la presidenta no leyó la parte en la que hace pide una propuesta de seguridad no partidista, luego de que en el evento de Monumento a la Revolcón señaló injerencia de Estados Unidos por el caso Rocha Moya.

Felipe Calderón acusa que él y Maru Campos sufren persecución

“Lo correcto es estar con Maru”, dijo Felipe Calderón en compañía del expresidente Vicente Fox y otros panistas.

Agregó que se debe estar del lado de la justicia y en contra de la persecución de adversarios. Al señalar que él mismo es un perseguido, aseguró que de esa manera se atenta contra los ciudadanos.