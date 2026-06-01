Alejandro Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), auguró que el discurso del segundo informe de Claudia Sheinbaum va a deteriorar la relación con Estados Unidos debido al “fantasma del intervencionismo”.

“Es una vergüenza ver tanta torpeza del gobierno reventando su pobre negociación con nuestro aliado y socio estratégico, el Gobierno de los Estados Unidos, al convocar movilizaciones en todas las plazas públicas del país para confrontar el fantasma del intervencionismo, una mentira creada por los farsantes narcopolíticos de Morena” Alejandro Moreno

El priísta dijo en un mensaje de redes sociales que es una torpeza haber convocado a movilizaciones para confrontar “el fantasma del intervencionismo” pues ello va a reventar las negociaciones con el país vecino.

Alejandro Moreno: “fantasma del intervencionismo” es una mentira

Alejandro Moreno aseguró que el “fantasma del intervencionismo” es una mentira creada por los “narcopolíticos de Morena”.

El político campechano dijo que la “alucinación” los ha llevado a fabricar una narrativa que protege a los narcopolíticos de Morena señalados por sus presuntos vínculos con el crimen organizado en lugar de combatir a los criminales.

Agregó que se tensa la relación con el principal socio comercial de México, Estados Unidos, y se convoca a la gente como carne de cañón para defender lo indefendible y ganar tiempo.

Alejandro Moreno: van a caer los narcopolíticos

Alejandro Moreno afirmó que “van a caer” y pidió “tiempo al tiempo” ya que dijo México no son los narcogobiernos sino su gente buena y trabajadora.

“Es una pena ver al Estado mexicano de rodillas ante los criminales mientras las familias de todo el país viven con miedo”, dijo en X.