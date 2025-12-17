A través de sus redes sociales el presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro es un dictador, sin embargo “no hay evidencia de que sea narco”.

“Maduro es dictador por concentrar poderes, no hay ninguna evidencia en Colombia que sea narco. Esa es narrativa de los Estados Unidos”. Gustavo Petro

Respuesta se Gustavo Petro ante la crítica por parte de la periodista Patricia Janiot, quien escribió: “¿Por qué será que Gustavo Petro no tiene ningún pudor en llamar nazi y fascista al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y permanece mudo y con miedo de llamar a Nicolás Maduro como un narcodictador y usurpador del poder?”.

Así como las palabras de Gustavo Petro que se dan luego de que Estados Unidos declaró este martes al régimen venezolano como una organización terrorista extranjera y se ordenó el bloqueo total a todos los petroleros sancionados que entren o salgan del país sudamericano. Además del señalamiento directo a Maduro como el líder del Cártel de los Soles.

Gustavo Petro asegura que Colombia no es narco tras apoyar a Madura

Ante las palabras de Gustavo Petro al defender a Maduro, tras señalamientos de narco, aseguró que Colombia no es parte de un cartel.

Luego de que otro internauta en redes sociales, criticó a Gustavo Petro, al decir que Colombia camina hacia el abismo del modelo Maduro como un aliado del narcotráfico.

“Los países petroleros atraen la guerra por qué son codiciados, dado que el petróleo sigue siendo la energía del gran capital del mundo, en contra de la vida de la humanidad. El modelo de la cocaína es de hace 50 años en Colombia y uno de sus mayores contradictores soy yo”. Gustavo Petro

A lo que Petro señaló que el modelo económico impulsado por Nicolás Maduro “es una economía petrolera y extractivista”, distinto al modelo que propuso en Colombia, de una economía productiva.

“El modelo de Maduro es una economía petrolera y extractivista. El modelo que propuse en Colombia es una economía productiva y no extractiva. Los países petroleros atraen la guerra por qué son codiciados, dado que el petróleo sigue siendo la energía del gran capital del mundo, en contra de la vida de la humanidad”. Gustavo Petro