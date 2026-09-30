Claudia Sheinbaum expresó sus condolencias por la muerte del cantautor y activista mexicano Gabino Palomares, una de las voces más representativas de la trova y la canción de protesta en América Latina.

“Recibo con profunda tristeza la noticia del fallecimiento de Gabino Palomares, un hombre consecuente con sus ideas, sus convicciones y su manera de entender la vida. Su voz, su música y su compromiso con las causas mas justas, dejan una huella profunda en muchas generaciones. Más allá del artista, queda el recuerdo de una persona que supo mantener sus principios y vivir de acuerdo con ellos. Mi más sentido pésame a su familia, amigos y a todas las personas que compartieron su camino. Que descanse en paz, Gabino Palomares. Su voz seguirá acompañándonos.” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

A través de redes sociales, la presidenta de México destacó la congruencia, el compromiso social y la trayectoria artística del músico, cuya obra marcó a varias generaciones.

La muerte de Gabino Palomares, ocurrida el 30 de septiembre de 2026 a los 76 años, generó múltiples muestras de reconocimiento hacia su legado cultural y político.

Sheinbaum lamenta muerte de Gabino Palomares (Especial)

Secretaría de Cultura de la CDMX lamenta muerte de Gabino Palomares

Otra de las instituciones que reconoció el legado de Gabino Palomares fue la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (CDMX).

Secretaría que nombró a Gabino Palomares como un “cantautor fundamental y voz imprescindible de la trova, la memoria social y la lucha por la justicia en América Latina”.

Secretaría de Cultura de la CDMX confirma muerte de Gabino Palomares (Secretaría de Cultura de la CDMX)

Cabe recordar que Gabino Palomares tenía programada una presentación en la Feria Internacional del Libro en el Zócalo, organizada por el gobierno capitalino, el próximo 14 de octubre de 2026.

Gabino Palomares en la FIL Zócalo 2026 (FIL Zócalo 2026)

Gabino Palomares enfrentaba una complicada situación de salud antes de morir

La muerte del cantautor ocurre después de enfrentar “una difícil situación de salud durante varias semanas” se informó en un comunicado de la familia del músico.

En el mismo documento se señala que los servicios funerarios del cantautor de trova se darán a conocer a lo largo de este 30 de septiembre de 2026.

Comunicado de la familia de Gabino Palomares tras su muerte (Comunicado de la familia de Gabino Palomares)

Entre las últimas presentaciones del Gabino Palomares destacan la del 15 de agosto de este 2026, para el acopio de medicamentos y leche para apoyar la situación en Cuba.

Última presentación en vivo de Gabino Palomares (Especial)

Gabino Palomares fue uno de los músicos fundadores del movimiento del Canto Nuevo en México, del que compartía espacio con otras figuras de renombre latinoamericanas como Amparo Ochoa, Óscar Chávez y el grupo Los Folkloristas.

Además de dedicar su vida a la música también estudió como profesión, ingeniería química en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.