Claudia Sheinbaum, presidenta de México, envió su pésame a Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR) tras la muerte de su padre, el empresario Raymundo Gómez.

“Desde aquí mandamos un abrazo y un pésame por el fallecimiento de su padre”, expresó con solemnidad Claudia Sheinbaum.

Pésame de la presidenta que ocurre tras la noticia de la muerte del empresario Raymundo Gómez, la noche del miércoles 2 de septiembre a los 74 años de edad.

Sheinbaum se suma a las condolencias por muerte de Raymundo Gómez, padre de Altagracia Gómez

El pésame de la mandataria Sheinbaum se suma a las condolencias por la muerte de Raymundo Gómez, padre de Altagracia Gómez.

Antes, Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, quien confirmó la triste noticia, también envió su pésame por la muerte de Raymundo Gómez a quien considero gran amigo.

“Raymundo fue un gran amigo mío y vamos a extrañarlo mucho. Lamento sinceramente su muerte y deseo a su familia resignación, pero sobre todo vivir recordando su nombre y su legado con orgullo”. Pablo Lemus, gobernador de Jalisco

Por su parte, Antonio Lancaster Jones, presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ) recordó a Raymundo Gómez como “un empresario ejemplar para toda una generación”.

Asimismo, Salvador Zamora, diputado del Congreso del Estado de Jalisco envió su pésame a la familia y reconoció a Raymundo Gómez como un “hombre visionario que dejó una huella importante en Jalisco”.

Mientras que también el diputado local, Luis Humberto Fernández escribió “un abrazo sincero para Altagracia, Arango y Lucía Gómez Sierra en estos momentos de dolor”, tras muerte de Raymundo Gómez.