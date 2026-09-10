La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó la muerte del diputado federal Zenyazen Escobar, quien fue encontrado sin vida en Veracruz y envió su pésame a los familiares.

“Por cierto, nuestro pésame a la familia y a todos los amigos compañeros” Claudia Sheinbaum

Durante la conferencia mañanera de este jueves 10 de septiembre, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el caso del legislador de Morena Zenyazen Escobar y señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) ya cuenta con avances en las investigaciones.

Sheinbaum envía pésame a familia de Zenyazen Escobar

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó sus condolencias a los familiares de Zenyazen Escobar tras conocerse su muerte en Veracruz, el diputado federal fue localizado sin vida el pasado 4 de septiembre en su vehículo, en el municipio de Puente Nacional, Veracruz.

Sheinbaum señaló que la investigación corresponde a la FGR y que será la propia Fiscalía la encargada de esclarecer las circunstancias en las que murió el legislador de Veracruz.

El caso de Zenyazen Escobar generó consternación dentro de Morena y entre integrantes de la Cámara de Diputados, quienes también exigieron que se lleve a cabo una investigación para determinar qué ocurrió a la FGR y Fiscalía de Veracruz.

Zenyazen Escobar García junto a Claudia Sheinbaum (Zenyazen Escobar García / Facebook)

Hasta el momento, las autoridades mantienen abierta la investigación sobre la muerte del diputado federal Zenyazen Escobar. Reportes iniciales indicaron que no se encontraron indicios de una agresión externa en el vehículo, mientras que la FGR continúa con la recopilación de pruebas periciales.

Zenyazen Escobar, de 42 años, fue diputado federal por Morena y anteriormente se desempeñó como secretario de Educación de Veracruz. Su muerte ha dejado abierta la incógnita sobre las circunstancias del fallecimiento, por lo que las autoridades deberán determinar qué ocurrió.