Claudia Sheinbaum, presidenta de México, aseguró que es falso que los consulados mexicanos en Estados Unidos hagan política luego de que la cadena CBS publicó que inició una revisión de la red consular de México en ese país.

“Esta idea de que los consulados mexicanos están haciendo política en los Estados Un idos, es completamente falso, lo que hacen los consulados… siempre protegen a sus ciudadanos… los consulados en Estados Unidos lo que hacen es… cuando hay redada, tienen la obligación de darles protección, de darle un abogado, de apoyarles… no estamos de acuerdo, no es así, que los consulados realicen algún tipo de política en contra del gobierno de Estados Unidos… eso es absolutamente falso…” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum dijo en su conferencia mañanera de este viernes 8 de mayo que los 53 consulados solo hacen actividades de protección a mexicanos y otros trámites.

Claudia Sheinbaum desconoce si ya inició revisión de consulados en Estados Unidos: “no tendría por qué ser”

Sobre si ya empezó dicha revisión de consulados, Claudia Sheinbaum dijo que “no tenemos ninguna información… no tendría por que ser…”.

Claudia Sheinbaum dijo que las aseveraciones de la CBS, las cuales fueron filtradas por el funcionario estadounidense Dylan Johnson, subsecretario de de Estado para Asuntos Públicos Globales, son totalmente falsas.

Claudia Sheinbaum señala que México respeta la autodeterminación de Estados Unidos

Además de trámites como pasaportes y acta de nacimiento, un consulado puede apoyar a migrantes con abogados y otro tipo de protección, pero no hace política contra Estados Unidos, aseguró Claudia Sheinbaum.

Y es que dijo que la autodeterminación de cada país se debe garantizar, incluido Estados Unidos, por lo que México no hace política en su territorio.

Claudia Sheinbaum dijo que los consulados mexicanos actúan como lo deben hacer el resto de consulados de otros países.