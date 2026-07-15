La presidenta Claudia Sheinbaum informó que presentará una iniciativa para endurecer las sanciones por feminicidio y homologar los protocolos a nivel nacional de investigación de este delito, con el objetivo de garantizar “cero impunidad” en el país.

“Vamos a presentar el día de hoy la iniciativa de sanción al feminicidio, recuerdan que hicimos una modificación a la constitución para que el feminicidio pudiera investigarse de la misma manera en todo el país a través de una ley federal.” Claudia Sheinbaum

Durante su conferencia, Claudia Sheinbaum destacó la necesidad de unificar criterios en todas las entidades federativas para que las autoridades actúen de forma coordinada y efectiva ante uno de los problemas más graves de violencia de género en México: el feminicidio.

Claudia Sheinbaum presenta iniciativa para sancionar el feminicidio y homologarlo en el país

Claudia Sheinbaum anunció presentará una iniciativa para sancionar el feminicidio en México y homologar su investigación en todo el país con el objetivo de lograr cero impunidad.

La mandataria señaló que la reforma busca cerrar las brechas que actualmente permiten la impunidad en muchos casos de feminicidio, mejorando la tipificación, investigación y sanción en todo el territorio nacional.

“Esa iniciativa fue aprobada por todas las fuerzas políticas en el Congreso de la Unión, y ahora para el siguiente periodo que inicia en el mes de septiembre, estamos presentando el día de hoy y ya envíando la iniciativa de ley, que todos los estados deben seguir para que todo el país se investigue de la misma manera el feminicidio y haya cero imPunidad, y por parte de laa fiscalías, un trabajo igual en todas las entidades de la república. Claudia Sheinbaum

Durante años, derechos humanos han insistido en la urgencia de estandarizar los procedimientos, ya que las diferencias entre estados generan desigualdad en el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.

La iniciativa de Claudia Sheinbaum forma parte de las prioridades del gobierno federal en materia de seguridad y equidad de género, por lo que de aprobarse, obligaría a todas las fiscalías locales a adoptar los mismos estándares mínimos de investigación, recolección de pruebas y persecución del delito de feminicidio.

Tal y como reveló Sheinbaum, la propuesta para sancionar y homologar el homicidio en todo el país, será enviada al Congreso de la Unión en las próximas semanas para su discusión y eventual aprobación.