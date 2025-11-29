Ante la salida de Alejandro Gertz Manero de 86 años de edad, de la Fiscalía General de la República (FGR), la presidenta de México, Claudia Sheinbaum prioriza un mejor trabajo en coordinación con el nuevo titular y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

“Es muy importante esta coordinación, se venía dando, pero yo espero que ahora, a partir de que se nombre al nuevo fiscal o a la nueva fiscal, pues haya todavía más coordinación, por que es una responsabilidad del gobierno de México, de las fiscalías y del Poder Judicial avanzar en la seguridad y la paz”.

Pues Sheinbaum de 63 años de edad, resaltó que entre los objetivos para la seguridad del país, es que en la nueva FGR la coordinación sea vital en busca de garantizar paz y seguridad en el país.

Por lo que ante la autonomía constitucional de la FGR el órgano también debe buscar la coordinación con instancias como la Secretaría de Seguridad Pública y la Guardia Nacional.

“Las fiscalía estatales para el delito del fuero común y la fiscalía general de la república son fundamentales para la estrategia de seguridad, por que finalmente radica en las fiscalías la apertura de carpetas de investigación y la solicitud de un juez para una orden de cateo o una orden de aprehensión”. Claudia Sheinbaum

Asimismo, Claudia Sheinbaum espera que una vez que se designe al nuevo titular de la FGR se haga énfasis en los casos de corrupción, ligados a la delincuencia organizada y también de cuello blanco, sin embargo resaltó que eso será decisión del nuevo fiscal.

La transformación de la FGR otros de los puntos importante para Sheinbaum

Otro de los puntos importantes, para la presidente de México, Claudia Sheinbaum es que considera que la Fiscalía requiere también de una transformación.

Transformación de la FGR con el mismo objetivo que Sheinbaum remarcó “por el bien de México”.