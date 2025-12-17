Ante el caso de la revocación de la licencia de Vector Casa de Bolsa, la presidenta de México Claudia Sheinbaum dijo que hace tiempo “me informaron que iba a haber una venta”.

“Lo leí hoy en los medios, no tengo mayor información Hace algunos meses me informaron que iba a haber una venta de esta casa, no sé si tenga que ver con esto.” Claudia Sheinbaum

Sin embargo, Sheinbaum también dijo no tener más información sobre el caso Vector, por lo que pidió ser la Secretaría de Hacienda quien informe más sobre el tema.

Caso Vector escala a revocación de la licencia

Las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum sobre el caso Vector llegan después de la revocación de licencia de la casa de bolsa.

Luego de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revocó oficialmente la autorización de Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. para operar como casa de bolsa, esto bajo lo publicado el pasado lunes 15 de diciembre de 2025, en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Ya que la casa de bolsa Vector fue señalada por presunto lavado de dinero para el crimen organizado en relación con el tráfico ilícito de opioides. Con ello, ya no podrá realizar operaciones bursátiles en México, tras el retiro de su licencia.