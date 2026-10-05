Claudia Sheinbaum, presidenta de México, dijo que el pueblo es el principal aliado en los gobiernos de izquierda o humanistas como el suyo, así lo dijo en el marco de la Segunda Vuelta anunciada en las elecciones de Brasil.

La presidenta de México dijo que no se pronuncia sobre las elecciones en Brasil pero dijo que en México el triunfo del movimiento de transformación se debió a que la gente tiene “mucha consciencia” y hay beneficios que se palpan.

“La derecha es un movimiento político, ideología, que está contra el pueblo, no defiende al pueblo, defiende interese económicos, defiende la supremacía de unos sobre otros, defiende el racismo, defiende el clasismo, todo lo plantea como si el problema de la pobreza fuera falta de esfuerzo personal… el pueblo de México siempre triunfa frente a los movimientos conservadores… lo hizo asi en el siglo XIX, lo hizo así al triunfo del pueblo en la Revolución, lo ha hecho ahora, porque la Cuarta Transformación es un triunfo del pueblo… aquí hay mucha consciencia de la gente y hay beneficios que se palpan” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Claudia Sheinbaum evita pronunciarse sobre elecciones en Brasil pero rechaza a la derecha

Claudia Sheinbaum evitó pronunciarse directamente sobre las elecciones 2026 en Brasil donde se renueva presidencia, gubernaturas y congreso.

Las elecciones llevadas cabo este 4 de octubre pasaron a una segunda vuelta programada el 25 de octubre.

Los resultados de la jornada dieron 47 por ciento de los votos al hijo de Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro y 45 por ciento a Luiz Inácio Lula da Silva.

Sheinbaum: la derecha no defiende al pueblo

Claudia Sheinbaum dijo que a diferencia de los gobiernos humanistas o de izquierda, en la derecha no defienden al pueblo sino intereses económicos.

Otra de las diferencias, dijo es que la derecha defiende la supremacía de unos sobre otros, el racismo, el clasismo y ve la pobreza como falta de esfuerzo personal.