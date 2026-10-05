Flávio Bolsonaro y Lula da Silva avanzaron a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, tras quedar como los candidatos más votados del domingo este año.

El senador Flávio Bolsonaro obtuvo 47.04% de los votos válidos, mientras Lula da Silva consiguió 45.15%, según la totalización electoral divulgada por la Justicia Electoral.

La elección presidencial de Brasil definirá el próximo gobierno el 25 de octubre, después de que ninguno superara la mayoría absoluta requerida para ganar en primera vuelta.

¿Cómo quedó la primera vuelta presidencial de Brasil?

Con 99.97% de las urnas contabilizadas, Flávio Bolsonaro registró 56.1 millones de votos y Lula alcanzó 53.8 millones en la elección presidencial.

El Tribunal Superior Electoral establece que una candidatura necesita más de 50% de los votos válidos para evitar una segunda vuelta presidencial en Brasil.

La jornada electoral reunió una participación de 78.92% del electorado, mientras la abstención llegó a 21.08%, de acuerdo con datos oficiales de la Justicia Electoral.

Lula da Silva (Eraldo Peres / AP Photo/Eraldo Peres)

El segundo turno enfrentará al actual presidente brasileño con el senador del Partido Liberal, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y aliado político de Donald Trump.

La disputa tendrá repercusiones regionales, debido al peso de Brasil como la mayor economía de América Latina y su población de aproximadamente 214 millones.

Flávio Bolsonaro ha planteado una agenda vinculada con seguridad, reducción del gasto público y mayor cercanía con Estados Unidos, según reportes sobre su campaña electoral.

Lula, en cambio, busca continuar al frente del gobierno brasileño y mantener políticas sociales, ambientales y relaciones internacionales desarrolladas durante su administración actual, según su campaña.