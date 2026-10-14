The Strokes mostró su apoyo a Lula da Silva antes de la segunda vuelta presidencial en Brasil.

La banda estadounidense subió a sus redes un cartel con la histórica foto de Lula pronunciando un discurso durante la reunión del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos en el Estadio Vila Euclides en São Bernardo do Campo en 1979.

Dicha ilustración venía acompañada de una estrella roja y el nombre del actual presidente de Brasil.

Junto a la publicación venía el tema “Oblivius (Moretti Remix)”, una versión remezclada hecha por el baterista de The Strokes, Fabrizio Moretti, quien tiene raíces brasileñas, ya que nació en Río de Janeiro en 1980.

The Strokes muestra apoyo a Lula antes de la segunda vuelta presidencial en Brasil (@thestrokes)

Lula agradece muestra de apoyo de The Strokes antes de la segunda vuelta presidencial en Brasil

El respaldo público de The Strokes no pasó desapercibido para Lula, pues desde la cuenta oficial del mandatario hubo respuesta a la publicación de la banda estadounidense.

“Compañeros de The Strokes, el pueblo brasileño sabe de qué lado estamos. Estamos del lado de la democracia, del trabajador y de la esperanza. ¡Vamos, gente!" Lula da Silva, presidente de Brasil

La publicación de The Strokes se da previo a la segunda vuelta presidencial del próximo domingo 25 de octubre 2026, donde Lula buscará remontar a Flávio Bolsonaro, quien terminó en la primera ronda de votaciones con una ligera ventaja.

Cabe señalar que no es la primera vez que The Strokes se pronuncia a nivel político.

Durante el pasado festival de Coachella de abril pasado, la banda tocó “Oblivius” y en las pantallas de su show apareció un mensaje contra la CIA.

Así como cuestionamientos contra la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

En ese momento, el líder de The Stroke, Julian Casablancas, repetía la frase “¿De qué lado estás?" en un claro mensaje de posicionamiento político.

The Strokes cerrará justamente su gira de promoción de su disco Reality Awaits por Latinoamérica el próximo 5 de diciembre en el Primavera Sound São Paulo, en Brasil.