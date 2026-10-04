La Policía Federal de Brasil anunció este domingo 4 de octubre que lleva a cabo una investigación acerca de una presunta intervención de Estados Unidos en las elecciones presidenciales.

El titular de la corporación, Andrei Rodrigues, confirmó en Brasil la apertura de las acciones judiciales a raíz de una solicitud formal formulada por la Abogacía General del Estado.

Brasil investiga posible apoyo de Estados Unidos a grupos opositores en medio de las elecciones presidenciales

De acuerdo con la información, el origen del procedimiento por parte de la Policía Federal de Brasil responde a reportajes difundidos recientemente por el periódico británico The Guardian.

En estos, detallan la presunta transferencia de un millón de dólares desde el Departamento de Estado de Estados Unidos hacia colectivos locales.

Autoridades de Brasil señalan que dichos recursos financieros pretendían respaldar a grupos opositores al Poder Judicial y alterar el desarrollo del debate político interno.

Elecciones en Brasil 2026 (Douglas SHINEIDR / AFP / AFP)

Los fondos formarían parte de una partida económica orientada a combatir la censura y el uso político de la justicia, aprobada a finales de septiembre en Washington.

Según la representación legal del Estado brasileño, la inyección de este capital buscaba debilitar las funciones del Tribunal Supremo Federal en medio de un proceso electoral clave para el país entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior Electoral, Kassio Nunes Marques, matizó que hasta el momento no se han detectado pruebas concretas sobre irregularidades o afectaciones directas al sistema de votación.

No obstante, señalan que el caso alimenta el clima de tensión entre Brasil y Estados Unidos, marcado previamente por la imposición de aranceles comerciales y sanciones a magistrados del alto tribunal.