El Congreso de Brasil aprobó la reforma constitucional para reducir la jornada laboral máxima de 44 a 40 horas semanales y establecer dos días de descanso por cada cinco de trabajo.

La reforma, impulsada por Luiz Inácio Lula da Silva, fue aprobada a días de que se realice la segunda vuelta de las elecciones, en las que el presidente Lula compite contra Flávio Bolsonaro.

Brasil avala reforma para establecer semana laboral de cinco días con un máximo de 40 horas

Con 75 votos a favor y uno en contra, el Senado de Brasil puso fin al esquema de “6 por 1” para adoptar el modelo de trabajo de cinco días y dos de descanso, sin que exista un recorte salarial.

Brasil avala reforma para establecer semana laboral de cinco días con un máximo de 40 horas (Gabriel Cabello / sdpnoticias.com)

La iniciativa fue avalada este miércoles 14 de octubre luego de recibir el visto bueno de la Cámara de Diputados en mayo. Tras su aprobación en ambas cámaras, faltaría su promulgación oficial.

De acuerdo con la información, la reforma laboral prevé un periodo de transición de 14 meses, a fin de que la semana laboral de cinco días comience a incorporarse progresivamente.

Asimismo, la reforma busca reducir la jornada laboral a 40 horas por semana, aunque en una primera etapa, la disminución será de 44 a 42 horas. Esto aplicará dos meses después de la promulgación.

La reforma laboral estipula que, transcurridos los dos meses, las empresas deberán implementar el modelo de 40 horas semanales, a fin de que, 14 meses de la promulgación, este sea el límite de tiempo de trabajo.

Cabe mencionar que la aprobación de la semana laboral de cinco días representa un avance político para el presidente Lula, pues es una de sus propuestas más fuertes para ganar la reelección de Brasil.