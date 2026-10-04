Flávio Bolsonaro supera a Luiz Inácio Lula Da Silva en las elecciones presidenciales 2026 en Brasil con 49.58 por ciento de los votos, de acuerdo con el censo escrutado.

Flávio Bolsonaro, senador e hijo de Jair Bolsonaro, lleva el 49.58 por ciento de los votos ante el 42.25 por ciento de Luiz Inácio Lula da Silva.

Las elecciones presidenciales Brasil 2026 llevan el 64.8 por ciento del escrutinio por parte del Tribunal Superior Electoral.

Posible segunda vuelta en elecciones Brasil 2026

En algunos momentos, Flávio Bolsonaro ha superado el 50 por ciento de los votos.

Si nadie obtiene más del 50 por ciento de los votos al cierre del conteo, se pasa a una segunda vuelta programada el 25 de octubre.

De entre una decena de candidatos, solo Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva irían a la segunda vuelta.

Inicia conteo de votos en Brasil con Flávio sbolsonaro a la cabeza

Los colegios electorales cerraron las 17:00 horas (14:00 horas tiempo de México) este domingo 4 de octubre.

Al momento del cierre se pasa al recuento electrónico de votos tras las elecciones que transcurrieron en paz, solo con alertas de lluvia.

Las elecciones en Brasil 2026 renuevan presidencia del país, 27 gobernadores y legisladores.