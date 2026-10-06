El actor Alfonso Herrera mandó un mensaje de apoyo al presidente de Brasil, Lula da Silva, con motivo de la segunda vuelta de las elecciones en dicho país.

Esto debido a la relación amistosa que Alfonso Herrera tiene con Lula da Silva desde que el actor mexicano visitó Brasil en 2007.

Alfonso Herrera apoya a Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil

A través de su cuenta de X, Alfonso Herrera publicó una foto y un mensaje de apoyo a Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil.

En la foto se puede ver a un joven Alfonso Herrera junto a Lula da Silva, cuando este estaba iniciando su segundo mandato en Brasil en 2007.

Alfonso Herrera apoya a Lula da Silva (Especial)

Además de la foto, el actor mexicano puso el mensaje de apoyo “Que el mundo siga siendo Rebelde”, en alusión tanto al grupo y telenovela, como su postura anti conservadora.

Mensaje que fue recibido de buena manera por la mayoría de sus seguidores, quienes no tenían conocimiento de la buena relación entre el político brasileño y el actor.

La segunda vuelta de las elecciones en Brasil se llevará a cabo el próximo 25 de octubre de 2026.

Alfonso Herrera lleva una buena relación con Lula da Silva debido a Rebelde

Por curioso que parezca, la buena relación entre Alfonso Herrera y Lula da Silva inició por una gira de Rebelde en Brasil durante 2007, donde el grupo compartió unos momentos con el presidente.

Tanto Alfonso Herrera y los miembros de Rebelde, como el presidente de Brasil, Lula da Silva, tuvieron una buena impresión los unos de los otros.

Al grado que actores y actrices siempre han mandado mensajes de apoyo al presidente de Brasil durante todos sus mandatos.

Muestra de ello es que en 2022, Alfonso Herrera y Christian Chavez, mandaron una felicitación al político por tener un nuevo periodo al frente de la política de Brasil.

Para esta ocasión, solo Alfonso Herrera ha expresado su apoyo, habrá que ver si más miembros de Rebelde se suman posteriormente.