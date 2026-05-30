La Cámara de Senadores recibió formalmente dos iniciativas legislativas que fueron enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, mismas que abordan temas como los derechos de autor y propiedad industrial.

Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, confirmó la recepción de las propuestas, subrayando que las reformas buscan actualizar normativas fundamentales para el entorno digital y comercial actual.

Senado recibe iniciativas para robustecer protección a derechos de autor y propiedad industrial

El Senado de la República confirmó que recibió de la presidenta Sheinbaum un par de iniciativas con las que pretende robustecer la protección de los derechos de autor y hacer frente a prácticas desleales.

Este paquete de reformas contempla cambios significativos en la Ley Federal del Derecho de Autor, el Código Penal Federal y la Ley de Protección a la Propiedad Industrial.

Sheinbaum envía al Senado iniciativas sobre derechos de autor y propiedad industrial (Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Puntualmente, el proyecto relacionado con la regulación de la responsabilidad de los proveedores de servicios digitales será remitido a la Cámara de Diputados para su revisión inicial en Comisiones.

En tanto, la propuesta enfocada en materia penal y de propiedad industrial permanecerá en el Senado para su exhaustivo estudio y posterior dictaminación por parte de las comisiones integrantes.

Esto buscan las iniciativas de Sheinbaum enviadas al Senado sobre derechos de autor

La esencia de estas iniciativas radica en la salvaguarda de los creadores frente a conductas abusivas y el combate decidido a la competencia desleal en el mercado global.

El eje central de la propuesta enviada a la Cámara Baja consiste en el establecimiento de lineamientos claros sobre la responsabilidad secundaria de quienes suministran conexión a internet.

Ello se debe a que este asunto resulta crítico para la gestión eficiente de contenidos protegidos en la red.

Con esto, se pretende otorgar mayor certidumbre jurídica tanto a los autores como a los intermediarios tecnológicos.

Las iniciativas se suman a los esfuerzos previos del Congreso por blindar la identidad de los profesionales creativos, tales como la protección de la voz humana frente al uso no autorizado de inteligencia artificial.

Asimismo, las reformas pretenden agilizar el sistema de patentes para incentivar el desarrollo tecnológico y la innovación dentro de México, garantizando que el talento nacional cuente con defensas legales robusta