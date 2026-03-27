La iniciativa de reforma de derechos de autor e IA es impulsada por el diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, para actualizar la Ley Federal del Derecho de Autor ante el avance de la inteligencia artificial.

Su objetivo principal es otorgar certeza jurídica a las obras generadas mediante algoritmos, siempre que exista una intervención humana significativa en el proceso creativo.

Estas son las 10 claves para entender la reforma de derechos de autor e IA

La reforma de derechos de autor e IA busca actualizar las reglas sobre quién es el dueño de una creación cuando se utiliza tecnología avanzada.

OpenAI (Unsplash)

Estos son los 10 puntos clave de la iniciativa impulsada por el diputado de Morena, Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo:

Actualización para la era digital: Se trata de una propuesta para reformar la Ley Federal del Derecho de Autor en México, con el fin de incluir reglas claras sobre el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en la creación de obras Protección al sustento del artista: El objetivo principal es que los creadores puedan vivir dignamente de su trabajo, reconociendo que sus obras son su propiedad y fruto de su esfuerzo, estudio y talento Derecho a decidir sobre la obra: La ley busca garantizar que el autor sea el único que pueda autorizar si sus libros o creaciones se reproducen, venden o explotan comercialmente El reto de la Inteligencia Artificial: La IA ya no es solo una herramienta simple (como un pincel), sino que es un sistema capaz de generar obras mediante algoritmos de aprendizaje automático que imitan procesos de pensamiento humano, lo que obliga a cambiar las leyes actuales Evitar el vacío legal: Actualmente, como la ley solo habla de personas físicas, existe el riesgo de que las obras hechas con IA no tengan dueño y cualquiera pueda usarlas sin permiso; la reforma quiere dar certeza jurídica a estos casos La importancia de la chispa humana: La propuesta sugiere reconocer derechos sobre contenidos generados por IA, siempre y cuando exista una intervención creativa humana significativa en el proceso Protección a programas de computadora: Se busca que los programas de software creados por personas con ayuda de IA tengan la misma protección que un libro (obra literaria) Seguridad contra el mal uso: La reforma aclara que no se protegerán aquellos programas de cómputo que estén diseñados para causar daños a otros equipos o sistemas Sintonía con el mundo: Esta iniciativa ayuda a que México cumpla con acuerdos internacionales (como el Convenio de Berna, los tratados de la OMPI y el T-MEC) que exigen proteger la propiedad intelectual frente a la piratería y los retos de internet Equilibrio tecnológico: En esencia se busca un punto medio donde se permita la innovación tecnológica pero se siga protegiendo la participación y los derechos de las personas que crean

La reforma de derechos de autor e IA busca resolver es la incertidumbre legal que existe actualmente

El problema central que busca resolver es la incertidumbre legal que existe actualmente, ya que la ley solo protege a personas físicas autoras

En esta reforma se propone modificar los artículos 13 y 102 de la normativa vigente, permitiendo el registro y protección de contenidos digitales y software desarrollados con estas nuevas tecnologías .

De este modo, se busca evitar que dichas creaciones caigan en el dominio público por falta de regulación y asegurar el reconocimiento de los derechos morales y patrimoniales correspondientes.

No se busca otorgar derechos a las máquinas por sí solas, sino reconocer las obras generadas por sistemas de IA siempre que exista una intervención creativa humana significativa.

La reforma propuesta a la Ley Federal del Derecho de Autor en México se centra en integrar el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en el marco jurídico actual, buscando equilibrar la innovación tecnológica con la protección de los creadores humanos.

Esto apoyándose en el Artículo 28 constitucional, que otorga privilegios temporales a autores e inventores.