La Fiscalía General de la República (FGR)informó sobre la detención de Jesús Ricardo Puente en Nuevo León, identificado como presunto integrante de una estructura relacionada con operaciones de huachicol.

De acuerdo con la investigación, Jesús Ricardo Puente estaría vinculado a una red de más de 40 empresas presuntamente utilizadas para simular actividades logísticas, energéticas y de transporte.

La captura ocurrió tras cateos realizados en diversos municipios de Nuevo León, donde autoridades aseguraron vehículos, maquinaria, documentos y otros bienes bajo investigación.

Operativos revelan presuntos vínculos con red de empresas fachada

La FGR detalló que los cateos fueron ejecutados en inmuebles ubicados en San Pedro Garza García, Monterrey, Escobedo y Salinas Victoria.

Durante las diligencias, las autoridades detuvieron a Puente junto con un arma de fuego, por lo que su captura se habría realizado en flagrancia.

Detención de Jesús Ricardo Puente (FGR)

Entre los bienes asegurados destacan 42 tractocamiones, 13 camiones de carga, cuatrimotos, contenedores cilíndricos, maquinaria pesada, inmuebles y diversa documentación relacionada con la investigación.

La dependencia señaló que algunos documentos podrían estar vinculados con al menos 3 empresas bajo indagatoria por delitos en hidrocarburos y lavado.

Según la FGR, la organización denominada “Los Petrofactureros” utilizaba personas físicas y morales para aparentar operaciones comerciales sin contar con infraestructura suficiente.

Las investigaciones también relacionan el caso con el aseguramiento del buque Challenge Procyon en 2025, cuando transportaba 10 millones de litros de combustible.

La autoridad federal indicó que las indagatorias continúan para determinar responsabilidades y posibles vínculos adicionales dentro de esta presunta red dedicada al huachicol.