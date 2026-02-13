Durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum de este 13 de febrero de 2026, se presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal de Derechos de Autor, enfocada en proteger a actores de doblaje ante la Inteligencia artificial.

“Se va a reconocer a la voz humana como una herramienta artística única e irrepetible, que es parte de la imagen de la persona y cuyo uso requiere autorización expresa e informada.” Claudia Curiel de Icaza, Secretaría de Cultura

La propuesta de la reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor, reconoce legalmente la voz humana como herramienta artística “única e irrepetible”, esto ante los riesgos que existen ante la clonación de voz de los actores de doblaje mediante la IA.

¿Qué propone la reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor que protege a los actores de doblaje contra la IA?

Durante la mañanera de Claudia Sheinbaum de este viernes 13 de febrero, se ha revelado que se propuso una reforma ante la Ley Federal de Derechos de Autor para proteger a actores de doblaje ante la Inteligencia Artificial.

Informamos sobre dos iniciativas de ley para apoyar el cine nacional y proteger la voz de quienes se dedican al doblaje. Es nuestro compromiso con la cultura.https://t.co/3xLlOCec8x — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 13, 2026

En ella se establecen los requisitos de consentimiento y compensación para su uso en entornos digitales, ante los riesgos que existen por clonación, esto para regular la inteligencia artificial en doblaje, protegiendo voces humanas y reconociendo a intérpretes como profesionales.

Esto viene dentro de la iniciativa de la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual en México que prioriza derechos culturales sobre enfoques mercantiles, con cuotas mínimas del 10% de exhibición y 14 días obligatorios para películas nacionales en salas.