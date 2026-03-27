La Asociación Mexicana de Internet (AIMX) advirtió sobre los riesgos en la reforma que se impulsa en el Congreso mexicano en materia de inteligencia artificial (IA), uso de imagen y voz.

Señaló que, aunque es necesario fortalecer la protección de los derechos de artistas, la reforma puede generar efectos adversos en el ecosistema digital de México.

Estos son los riesgos que alertó la Asociación Mexicana de Internet sobre la reforma de IA

La AIMX expresó su preocupación ante una propuesta de reforma legislativa en México que busca regular la inteligencia artificial y los derechos de autor.

IA (Cortesía)

Pese a que reconoció la importancia de salvaguardar los derechos de artistas e intérpretes, garantizando consentimiento, remuneración justa y dignidad frente al uso de inteligencia artificial.

Advierte que la redacción actual de la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley Federal del Trabajo podría generar incertidumbre jurídica y frenar la innovación tecnológica en el país.

Estos son los riesgos que la AIMX ve en la reforma de IA:

La AIMX señala que exigir consentimientos demasiado específicos para el uso de voz e imagen resultaría inoperable en el entorno digital actual y afectaría la competitividad económica.

Destaca que la redacción actual incorpora conceptos susceptibles de interpretaciones amplias o ambiguas, que eleva el riesgo de controversias legales lo que afecta en la inversión, la innovación tecnológica y el desarrollo de proyectos digitales.

Falta una diferenciación clara entre el uso indebido de herramientas de inteligencia artificial y el desarrollo o disponibilidad de esas tecnologías lo que podría desincentivar la innovación nacional y limitar la competitividad digital de México.

Se alerta que la falta de excepciones claras para la parodia, la sátira, los usos informativos y educativos o el contenido no comercial podría vulnerar la libertad de expresión.

Destaca que en el plano económico se podría incidir en la competitividad del país y en la atracción de inversiones en industrias creativas y tecnológicas por “altos niveles de carga ‘ex ante’”.

La AIMX reitera su compromiso para crear una reforma de IA moderna

La AIMX considera que se debe analizar con mayor detalle los efectos del uso de tecnologías de geolocalización en contextos de inteligencia artificial y explotación de imagen y voz.

Esto por los riesgos adicionales en privacidad, protección de datos personales y seguridad digital.

Por ello, la AIMX hace un llamado al Congreso para entablar un diálogo técnico que permita perfeccionar la iniciativa con criterios de proporcionalidad, certeza jurídica y neutralidad tecnológica.

Considera que es posible construir una reforma de IA que proteja a los artistas, pero sin frenar la innovación y el desarrollo tecnológico, que proteja la libertad de expresión y fortalezca la competitividad del país en la economía global.

La AIMX reiteró su compromiso para colaborar con las autoridades en la construcción de una reforma de IA moderna, equilibrada y técnicamente sólida.