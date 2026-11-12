La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que el grupo de empresas que concentra las contrataciones de material electoral no debería mantener el control de estos negocios rumbo a las elecciones 2027.

“Algo muy importante es este grupo de empresas, monopolio, duopolio, que se formó, como se denunció aquí, desde 1999, pues ya no debería participar en los siguientes procesos porque se demostró que constituyeron una mafia dentro de las instituciones electorales, y por eso pues la mayoría de ellos tienen congeladas ya sus cuentas.” Claudia Sheinbaum

Durante su conferencia matutina de este 12 de noviembre, Claudia Sheinbaum señaló que existe un monopolio o duopolio formado desde 1999 alrededor de las licitaciones del Instituto Nacional Electoral (INE), afirmó la mandataria al referirse a los proveedores de material electoral.

Sheinbaum pide revisar contratos del INE y cuestiona a proveedores de material electoral

Sheinbaum consideró positivo que el Consejo General del INE establezca nuevos lineamientos de contratación para promover la competencia entre empresas y evitar la concentración de negocios relacionados con los procesos electorales.

“Ayer entiendo que el Consejo General del INE estableció nuevos lineamientos de contratación que es muy importante, porque hay productos o bienes que contratan los institutos que pueden fabricar muchos fabricantes en México: las urnas, las mamparas, y otras cosas que se usan para la elección que no tendrían porque haber estado vinculadas con una sola empresa o dos empresas.” Claudia Sheinbaum

La mandataria también sostuvo que no le corresponde opinar sobre quién debe ocupar la presidencia del INE, pues esa decisión compete a la Cámara de Diputados.

Sin embargo, Sheinbaum insistió en que deben investigarse y corregirse los presuntos negocios realizados al amparo de distintas presidencias del instituto y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México (Especial)

Además, adelantó que después de las elecciones de 2027 deberá abrirse una discusión nacional sobre la viabilidad de los OPLE y la concentración de facultades en el INE.

La presidenta no descartó analizar una eventual federalización de las elecciones 2027 en México, lo que implicaría revisar si los organismos electorales estatales deben continuar operando.

No obstante, Claudia Sheinbaum reconoció que actualmente no hay tiempo para discutir una reforma de esta magnitud, por lo que el debate tendría que realizarse una vez concluido el proceso electoral de 2027.