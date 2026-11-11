Rels B confirma su regreso a México en concierto para su gira Flakk Tour 2027 que lo traerá al Palacio de los Deportes de la CDMX.

Así que checa bien, que ya te tenemos todo los detalles de fechas, preventa y precios de boletos para Rels B en México con Flakk Tour:

Fechas: 7, 8 y 10 de septiembre del 2027

Sede: Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, CDMX

Hora: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin detalles

Setlist: 42 canciones

Duración: 2 horas y 30 minutos de show

Venta Beyond con códigos: 12 de noviembre 2026 desde las 9:00 am

Preventa Priority con códigos: 13 de noviembre a partir de las 9:00 de la mañana

Preventa Banamex: 16 de noviembre 2026 a las 11:00 am

Venta General y taquillas del Palacio de los Deportes: 17 de noviembre 2026 arrancando a las 11:00 de la mañana.

Boletos: Ticketmaster

Precio de boletos: Sin revelarse

Tipo de boletos:

VIP General Sección B Sección C Sección D Sección E

Rels B en México con Flakk Tour: fechas, preventa y precios de boletos (ocesa )

F Rels B en México y 42 canciones

El Flakk Tour de Rels B en México será una serie de conciertos del español en el Palacio de los Deportes con una programación especial que incluye 42 canciones en vivo, por lo que promete ser un show único.

Si deseas ir por tus boletos en la venta general, recuerda que el Palacio de los Deportes es el recinto está ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco s/n, Colonia Granjas México en la alcaldía de Iztacalco de la CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Palacio de los Deportes son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Palacio de los Deportes son Ciudad Deportiva de la Línea 9.