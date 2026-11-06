Juan Carlos Padilla Aguilar, militante del partido Somos, aseguró que no ha visto a José Alfredo Hernández Casillas desde 1994.

En entrevista para Pascal Beltrán del Río, Juan Carlos Padilla se dijo sorprendido de haber sido relacionado con los hermanos Hernández Casillas cuando tiene al menos 32 años sin ningún contacto.

“En 1994, hace 32 años, y nunca más volví a tener ningún tipo de contacto con el señor Hernández.” Juan Carlos Padilla Aguilar

Juan Carlos Padilla rechaza tener relación con José Alfredo Hernández Casillas

De acuerdo con Juan Carlos Padilla, conoció a José Alfredo Hernández Casillas en la década de 1980, cuando se creó el Registro Nacional de Población.

En ese momento, creó a su equipo de trabajo para la “desarrollar y conducir ese proyecto” con más de 100 personas, entre ellas Hernández Casillas.

Asimismo, resaltó que, aunque terminaron su relación laboral en 1993, sostuvo dos o tres llamadas telefónicas con José Alfredo Hernández Casillas y, en 1994, dejó de tener contacto con él.

“Fueron esos años de relación laboral que se concluyó en el 93 y que posteriormente, 2 o 3, quizás, llamadas, pero desde el 94, hace más de 32 años que nunca volví a tener ningún contacto con el señor Hernández” Juan Carlos Padilla

Juan Carlos Padilla resaltó que trabajaron juntos por alrededor de una década; sin embargo, en ese momento no era empresario, señaló.

Además, recordó que “cuando yo lo conocí estaba recién egresado de la facultad de Derecho de la UNAM” y llegó recomendado por un amigo suyo, profesor de la facultad.

Juan Carlos Padilla está triste por señalamientos de Sheinbaum; “la están haciendo equivocarse”

Por otra parte, señaló que fue triste, irritante y sorprendente saber que los colaboradores de la presidenta “en lugar de que la ayuden a bien gobernar, le ponen palabras que la hacen equivocarse”.

“Me da mucha tristeza que a la presidenta le pasen información que la hace equivocarse” Juan Carlos Padilla

Asimismo, compartió que su relación con José Alfredo Hernández Casillas fue puramente laboral y no trascendió tras terminar su encargo en la Secretaría de Obras del estado de México.