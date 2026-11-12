La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a la denuncia que el partido Somos presentó ante el Instituto Nacional Electoral (INE), en la que la acusa de intervenir en la contienda rumbo a las elecciones de 2027.

“No he participado en la elección, ya que lo determine el INE, pero no hemos participado de ninguna manera. Se abrió el proceso electoral, pero ya las campañas se abren hasta marzo, creo, marzo del próximo año” Claudia Sheinbaum

Durante su conferencia matutina de este 12 de noviembre, la mandataria Claudia Sheinbaum aseguró que no ha participado en el proceso electoral y señaló que será el INE el encargado de determinar lo correspondiente ante la denuncia del partido Somos.

Somos denuncia a Sheinbaum ante el INE por elecciones 2027

La declaración de Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina de este 12 de noviembre, ocurre después de que el partido Somos acudiera ante el INE para denunciar una presunta intervención de la presidenta en el proceso electoral de 2027.

De acuerdo con el contexto de la denuncia, el abogado de Somos acusó a Claudia Sheinbaum de intervenir en la contienda e instó al partido a exigir que las autoridades saquen las manos del proceso electoral.

Claudias Sheinbaum habla sobre la denuncia de Somos rumbo a las elecciones 2027 (ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM / Andrea Murcia Monsivais)

Ante estos señalamientos, Sheinbaum rechazó haber participado en la elección y recordó que, aunque el proceso electoral ya se abrió, las campañas comenzarían hasta marzo de 2027, según estimó durante su conferencia.

La denuncia de Somos coloca nuevamente en el debate la participación de funcionarios públicos y los límites de su intervención en los procesos electorales, un asunto que corresponde revisar a las autoridades electorales.